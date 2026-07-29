Claros Technologies wirbt 55 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde ein, um die weltweite Markteinführung seiner Technologie zur PFAS-Zersetzung voranzutreiben
Finanzierung zur Deckung der rasch steigenden kommerziellen Nachfrage nach der firmeneigenen ClarosTechUV-Technologie und zur Unterstützung des Ausbaus des mobilen Labors ClarosLabs, nachdem bahnbrechende Ergebnisse bei der PFAS-Grundwassersanierung erzielt und die weltweiten PFAS-Vorschriften verschärft wurden.
MINNEAPOLIS, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Zersetzung und Analyse von PFAS – Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, allgemein bekannt als „Forever Chemicals" – gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar bekannt, einschließlich der zuvor angekündigten Finanzierung durch Wandelanleihen des Unternehmens. Die Finanzierung wird dazu beitragen, die weltweite Markteinführung des firmeneigenen ClarosTechUV-PFAS-Abbausystems zu beschleunigen, ClarosLabs auszubauen, die Produktion und den Betrieb zu stärken sowie die wachsende Nachfrage von Industrieunternehmen, Sanierungsfirmen, Versorgungsunternehmen und Behörden zu bedienen, die nach einer dauerhaften PFAS-Zersetzung und fortschrittlichen Analyselösungen suchen.
Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von Treehouse Family Capital LLC angeführt, unter Beteiligung von Daikin America, Inc., Veralto, der Bush Foundation, Nord Asset Management, und der Saint Paul & Minnesota Foundation, sowie mit fortgesetzter Unterstützung durch bestehende Investoren. An der Finanzierungsrunde beteiligte sich eine vielfältige Gruppe institutioneller und strategischer Investoren aus den Bereichen Industrie, Umwelt und Technologie, was die breite Anerkennung der geschäftlichen Dynamik von Claros, seiner einzigartigen Technologieplattform und der bedeutenden globalen Chancen widerspiegelt, die sich im Zusammenhang mit der dauerhaften PFAS-Zersetzung und entsprechenden Analyselösungen ergeben.
Die Technologie von Claros ermöglicht den weiteren Einsatz von PFAS in kritischen Anwendungen in Schlüsselbranchen wie der Halbleiterfertigung, der Luft- und Raumfahrt, der Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen und sorgt gleichzeitig für die Zersetzung von PFAS im industriellen Maßstab. Das Ergebnis ist eine Lösung, die sowohl die Innovation als auch den Umweltschutz vorantreibt.