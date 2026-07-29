Claros Technologies wirbt 55 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde ein, um die weltweite Markteinführung seiner Technologie zur PFAS-Zersetzung voranzutreiben

Finanzierung zur Deckung der rasch steigenden kommerziellen Nachfrage nach der firmeneigenen ClarosTechUV-Technologie und zur Unterstützung des Ausbaus des mobilen Labors ClarosLabs, nachdem bahnbrechende Ergebnisse bei der PFAS-Grundwassersanierung erzielt und die weltweiten PFAS-Vorschriften verschärft wurden.

MINNEAPOLIS, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Zersetzung und Analyse von PFAS – Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, allgemein bekannt als „Forever Chemicals" – gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen US-Dollar bekannt, einschließlich der zuvor angekündigten Finanzierung durch Wandelanleihen des Unternehmens. Die Finanzierung wird dazu beitragen, die weltweite Markteinführung des firmeneigenen ClarosTechUV-PFAS-Abbausystems zu beschleunigen, ClarosLabs auszubauen, die Produktion und den Betrieb zu stärken sowie die wachsende Nachfrage von Industrieunternehmen, Sanierungsfirmen, Versorgungsunternehmen und Behörden zu bedienen, die nach einer dauerhaften PFAS-Zersetzung und fortschrittlichen Analyselösungen suchen.