Helsing mit Börsengang in 2027? Erstmals Kampfdrohne mit Hensoldt! First Hydrogen mit Robotikfantasie zur Neubewertung?

Geht Helsing schon im kommenden Jahr an die Börse? Derzeit wird das Unternehmen mit sportlichen 18 Mrd. USD bewertet. Um in diese Bewertung hineinzuwachsen, entwickelt das Defense-Tech unter anderem das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa. Dabei …



