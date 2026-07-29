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    Helsing mit Börsengang in 2027? Erstmals Kampfdrohne mit Hensoldt! First Hydrogen mit Robotikfantasie zur Neubewertung?

    Geht Helsing schon im kommenden Jahr an die Börse? Derzeit wird das Unternehmen mit sportlichen 18 Mrd. USD bewertet. Um in diese Bewertung hineinzuwachsen, entwickelt das Defense-Tech unter anderem das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa. Dabei …

    Helsing mit Börsengang in 2027? Erstmals Kampfdrohne mit Hensoldt! First Hydrogen mit Robotikfantasie zur Neubewertung?
    Foto: esg-aktien.de
    Geht Helsing schon im kommenden Jahr an die Börse? Derzeit wird das Unternehmen mit sportlichen 18 Mrd. USD bewertet. Um in diese Bewertung hineinzuwachsen, entwickelt das Defense-Tech unter anderem das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa. Dabei unterstützt Hensoldt. Die Partnerschaft wurde zuletzt ausgeweitet. Sein Geschäftsmodell erweitert derzeit First Hydrogen. CEO Balraj Mann sieht autonome Systeme angesichts der Veränderungen im Verteidigungs-, Sicherheits- und Katastrophenschutzbereich zunehmend als Schlüsseltechnologie. Mit dem Aufbau eigener KI-Kompetenz will das Unternehmen sein UGV-Programm für autonome Navigation, Lageerfassung und Drohnenabwehr weiterentwickeln und zugleich seine Strategie an der Schnittstelle von sauberer Energie, Mobilität und Robotik ausbauen. Damit könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen.

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    Helsing mit Börsengang in 2027? Erstmals Kampfdrohne mit Hensoldt! First Hydrogen mit Robotikfantasie zur Neubewertung? Geht Helsing schon im kommenden Jahr an die Börse? Derzeit wird das Unternehmen mit sportlichen 18 Mrd. USD bewertet. Um in diese Bewertung hineinzuwachsen, entwickelt das Defense-Tech unter anderem das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa. Dabei …
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