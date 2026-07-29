Zu tief gefallen: Kostolany-Kaufsignale bei Rheinmetall, Lahontan Gold und Coinbase Die Hoffnung auf eine dauerhafte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran treibt die Kurse. Der Ölpreis fällt, die Inflationssorgen lassen nach. Doch selbst in so einem Umfeld sollten Anleger nicht wahllos zugreifen. Börsenlegende André Kostolany …



