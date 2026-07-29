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    Zu tief gefallen: Kostolany-Kaufsignale bei Rheinmetall, Lahontan Gold und Coinbase

    Die Hoffnung auf eine dauerhafte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran treibt die Kurse. Der Ölpreis fällt, die Inflationssorgen lassen nach. Doch selbst in so einem Umfeld sollten Anleger nicht wahllos zugreifen. Börsenlegende André Kostolany …

    Zu tief gefallen: Kostolany-Kaufsignale bei Rheinmetall, Lahontan Gold und Coinbase
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Hoffnung auf eine dauerhafte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran treibt die Kurse. Der Ölpreis fällt, die Inflationssorgen lassen nach. Doch selbst in so einem Umfeld sollten Anleger nicht wahllos zugreifen. Börsenlegende André Kostolany prägte die Regel: Wenn Kurse auf schlechte Nachrichten nicht mehr mit Verlusten reagieren, ist der Verkaufsdruck raus. Mit anderen Worten: Wer verkaufen wollte, hat es schon getan. Genau dieses Muster zeigt sich aktuell bei drei sehr unterschiedlichen Werten: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, der kanadische Explorer Lahontan Gold und die US-amerikanische Krypto-Plattform Coinbase haben – gemessen an ihren Höchstkursen – deutlich an Wert verloren, aber zuletzt eine belastende Nachricht einfach abgeschüttelt.

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