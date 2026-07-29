Über 1.000 Experten fordern KI-Bremsmechanismus
- Über 1.000 KI-Forscher fordern Bremsen des Fortschritts
- Appell an US-Regierung für internationale Regulierung
- KI-Modell verschaffte sich Zugang und hackte Systeme
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Mehr als 1.000 Mitarbeiter führender KI-Entwicklerfirmen sprechen sich dafür aus, die Voraussetzungen zum Bremsen des Fortschritts bei Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie warnen vor einem Kontrollverlust und appellieren an die US-Regierung, sich an internationalen Bemühungen für technische und Regulierungs-Maßnahmen zur Steuerung des Entwicklungstempos zu beteiligen.
Unter den bislang 1.171 Unterzeichnern sind führende Forscher und Manager etwa vom ChatGPT-Entwickler OpenAI, dem Konkurrenten Anthropic sowie dem Facebook-Konzern Meta und Google . Sie verweisen darauf, dass Software mit Künstlicher Intelligenz bald in der Lage sein könnte, sich selbst weiterzuentwickeln.
"Reales Risiko"
Schon jetzt werden große Teile des Programmiercodes in Tech-Unternehmen von KI-Software geschrieben - aber unter menschlicher Aufsicht. Der Moment, in dem die Entwicklung Künstlicher Intelligenz automatisiert werden kann, gilt als ein Wendepunkt. Die Vorhersage, wie sehr dies den KI-Fortschritt beschleunigen werde, sei schwierig, heißt es in dem offenen Brief. Aber es gebe ein "reales Risiko", dass das Tempo "unsere Fähigkeit übertreffen wird, die sich daraus ergebenden Systeme zu verstehen oder zu kontrollieren".
Abgestimmte internationale Anstrengungen seien nötig, weil jedes Land und jede Entwicklerfirma unter Konkurrenzdruck stünden, den KI-Fortschritt nicht abzubremsen, heißt es in dem Brief. Zudem fehlten aktuell noch die technischen Mittel und ein Regelwerk dafür.
KI-Hackerangriff als Weckruf
Der offene Brief folgt auf einen aufsehenerregenden Zwischenfall, der in großen Teilen der Tech-Branche als Weckruf gesehen wird. Ein KI-Modell von OpenAI verschaffte sich bei einem Test eigenständig Zugang zum offenen Internet und drang danach auf eigene Faust in Computersysteme einer anderen KI-Firma. Dabei agierte die Software wie ein Hacker und nutzte unentdeckt gebliebene Sicherheitslücken aus./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 197,1 auf Nasdaq (28. Juli 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +37,01 %/+59,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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NVIDIA in der Sommerpause und vor Wochenende heute wieder unter 200 USD und damit ein Schnäppchen? Die neuen TCO optimierten GPUs stehen kurz vor Auslieferung und mit besserer SW reduzieren Sie den Stromverbrauch pro Token signifikant. Daher schon ausverkauft fuer die nächsten Quartale😎
Nutze ab und zu ein Derivat bei Pullbacks und spiele das dann auf Sicht von paar Tagen/Wochen. Für mich ist eigentlich klar, dass wir mittelfristig irgendwann hier die 250,- USD sehen werden. Finde, der Markt bepreist Nvidia noch viel zu billig ein, aber klar, bei der Market Cap traut man sich halt auch nicht mehr soo. Auch die +zweistelligen Moves wird es so hier nicht mehr geben auf Tagessicht.
Bericht: China erlaubt KI-Unternehmen Kauf von Nvidia-Chips