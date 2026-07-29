Trinkgeldabfragen könnten im Modehandel zum Trend werden

Die Trinkgeldabfrage könne sich durch moderne Zahlungsterminals und die wachsende Bedeutung persönlicher Beratung etablieren. Zudem könne sie als Instrument zur Mitarbeiterbindung dienen. Pangels zufolge gibt es bislang jedoch nur einzelne Fälle. "Wir wissen, dass einige Unternehmen, auch aus dem Bekleidungsbereich, derzeit mit dem Thema experimentieren, um ein grundsätzliches Feedback der Kunden zu erhalten und ebenso die Verkäuferinnen und Verkäufer zu sensibilisieren." Namen nannte er nicht.

BERLIN (dpa-AFX) - In der Gastronomie sind digitale Trinkgeldabfragen bei der Kartenzahlung verbreitet. Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands für Textil, Schuhe und Lederwaren kann sich vorstellen, dass sich der Trend auch im Modehandel ausweitet. "Wer freundlich ist und gut berät, sollte belohnt werden", sagte er. Angestellte holten passende Größen aus dem Lager, zeigten alternative Modelle und gäben Pflegehinweise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die ersten Unternehmen haben bereits Trinkgeldabfragen eingeführt. In Geschäften der Schuhhandelsketten Aktiv Schuh und Shoe City werden Kunden bei der Kartenzahlung seit kurzem Trinkgeldvorschläge angezeigt.

Viele Verbraucher wären wenig begeistert, wenn sie in Mode-, Schuh- oder anderen Einzelhandelsgeschäften auf diese Weise um Trinkgeld gebeten würden. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage wären nur 27 Prozent bereit, etwa für gute Beratung ein Trinkgeld zu geben. Zwei Drittel der Befragten können sich dies nicht vorstellen. YouGov befragte dazu im Juli mehr als 2.000 Menschen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht bislang allenfalls Einzelfälle. Noch lasse sich nicht abschätzen, ob sich daraus ein Trend entwickeln werde, sagte Ulrich Binnebößel, Experte für Zahlungsverkehr. "Soweit uns bekannt ist, planen große Handelsketten derzeit keine flächendeckende Einführung von Trinkgeldabfragen."/cr/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 15,58 auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +7,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,91 %. Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 178,52 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +4,75 %/+9,99 % bedeutet.





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