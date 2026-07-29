Deutsche Bank wohl mit Milliardengewinn im zweiten Quartal

Das wäre etwas weniger als ein Jahr zuvor, damals erzielte die Deutsche Bank den höchsten Quartalsgewinn seit 2007: fast 1,5 Milliarden Euro unter dem Strich. Die Zwischenbilanz für den Zeitraum April bis Juni 2026 veröffentlicht Deutschlands größtes Geldhaus an diesem Mittwoch (7.00 Uhr).

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnsprung in den ersten drei Monaten dürfte die Deutsche Bank auch das zweite Quartal 2026 mit Milliardengewinn abgeschlossen haben. Analysten erwarten im Schnitt, dass von einem Vorsteuergewinn von rund 2,3 Milliarden Euro unter dem Strich knapp 1,4 Milliarden Euro auf die Aktionäre des Frankfurter Dax -Konzerns entfallen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konzernchef Christian Sewing will das Geldhaus noch effizienter machen und die Rendite nach oben treiben - auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent sei "die Untergrenze", sagte der Manager bei der Hauptversammlung Ende Mai. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.

Sewing will das Geldhaus zum "europäischen Champion im Bankgeschäft" formen. Im Gesamtjahr 2025 hatte die Deutsche Bank mit gut 9,7 Milliarden Euro das höchste Vorsteuerergebnis ihrer Geschichte erzielt. Unter dem Strich standen 6,1 Milliarden Euro Überschuss. Höher war der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn nur im Rekordjahr 2007 mit damals rund 6,5 Milliarden Euro./ben/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 31,08 auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,65 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,93 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +1,26 %/+29,74 % bedeutet.



