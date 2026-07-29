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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 29. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 22:00 USA Microsoft Q4 Zahlen und Lam Research
    • 20:00 USA Fed Zinsentscheid mit Pressekonferenz
    • 07:00 DEU Deutsche Bank und BASF Q2 Zahlen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 29. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen
    06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26
    06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
    06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen
    07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen
    07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan 07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz
    07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen
    07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz
    07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz
    08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz
    08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen
    09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen
    12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
    13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
    13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen
    17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen
    17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen
    17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen
    22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen
    22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen
    22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: ACS, Halbjahreszahlen
    ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen
    KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen
    USA: Fortinet, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26
    11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26
    20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

    SONSTIGE TERMINE
    13:15 DEU: Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche

    DEU: Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor Online-Pk mit IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht

    IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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