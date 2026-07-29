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    Stromausfall trifft Tausende Haushalte in Lauchringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tausende Haushalte in Lauchringen derzeit ohne Strom
    • Etwa 6.000 Haushalte zeitweise betroffen laut Polizei
    • Technischer Defekt mit Rauch in Trafohaus festgestellt
    Stromausfall trifft Tausende Haushalte in Lauchringen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LAUCHRINGEN (dpa-AFX) - In der Gemeinde Lauchringen an der deutsch-schweizerischen Grenze haben Tausende Haushalte seit Stunden mit einem Stromausfall zu kämpfen. Nach groben Schätzungen seien zeitweise ungefähr 6.000 Haushalte betroffen gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht. Mittlerweile gebe es in vielen Bereichen wieder Elektrizität. Bis alle Haushalte in dem Ort im Landkreis Waldshut wieder mit Strom versorgt seien, könne es aber noch bis in die Morgenstunden dauern

    Am Dienstagabend, kurz vor 18:00 Uhr, sei der Strom plötzlich weg gewesen, sagte der Sprecher. Man gehe davon aus, dass ein technischer Defekt der Auslöser für den Stromausfall war. In einem Trafohaus habe es geraucht. Die genaue Ursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Über die Warnapp NINA und über den Instagram-Kanal der Gemeinde wurde die Bevölkerung über die Ausfälle informiert. Zudem wurde ein Notfalltreffpunkt eingerichtet, wo Anwohner auch ihre Smartphones aufladen konnten./wum/DP/zb






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