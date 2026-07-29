SK Hynix verfehlt Erwartungen - Aktie bricht ein
- SK Hynix erzielt Rekordgewinn dank KI-Nachfrage
- Aktienkurs fällt nach Investitionsankündigung massiv
- Umsatz und Gewinn steigen stark im zweiten Quartal
SEOUL (dpa-AFX) - Der südkoreanische Chipproduzent SK Hynix hat im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) erneut Rekordgewinne eingefahren. Da das Unternehmen die Erwartungen der Experten verfehlte und zudem deutlich höhere Investitionen ankündigte, brach die seit Wochen unter Druck stehende Aktie kräftig ein.
In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.
Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK Hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern Nvidia .
Der Kurs der SK-Hynix-Aktie sackte nach den Zahlen um fast ein Fünftel ab und baute damit das Minus der vergangenen Wochen aus. Seit dem im Juni erreichten Rekordhoch ging der Kurs inzwischen um knapp 60 Prozent zurück./DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 197,1 auf Nasdaq (28. Juli 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +37,01 %/+59,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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NVIDIA in der Sommerpause und vor Wochenende heute wieder unter 200 USD und damit ein Schnäppchen? Die neuen TCO optimierten GPUs stehen kurz vor Auslieferung und mit besserer SW reduzieren Sie den Stromverbrauch pro Token signifikant. Daher schon ausverkauft fuer die nächsten Quartale😎
Nutze ab und zu ein Derivat bei Pullbacks und spiele das dann auf Sicht von paar Tagen/Wochen. Für mich ist eigentlich klar, dass wir mittelfristig irgendwann hier die 250,- USD sehen werden. Finde, der Markt bepreist Nvidia noch viel zu billig ein, aber klar, bei der Market Cap traut man sich halt auch nicht mehr soo. Auch die +zweistelligen Moves wird es so hier nicht mehr geben auf Tagessicht.
Bericht: China erlaubt KI-Unternehmen Kauf von Nvidia-Chips