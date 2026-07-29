🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare Pharmacy: 20% Umsatzplus, EBITDA-Marge steigt – Global profitabel

    Dynamisches Wachstum, steigende Profitabilität und eine wachsende Kundenbasis: Der Konzern legt im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu.

    Redcare Pharmacy: 20% Umsatzplus, EBITDA-Marge steigt – Global profitabel
    Foto: Adobe Stock
    • Konzernumsatz Q2 +20% auf EUR 853 Mio. (H1 +19% auf EUR 1,7 Mrd.).
    • Bereinigtes EBITDA Q2 +63 auf ~EUR 30 Mio.; bereinigte EBITDA‑Marge verbessert auf 3,5% (H1 bereinigtes EBITDA +62% auf EUR 44 Mio., Marge 2,6%).
    • Starkes Rx‑Wachstum: Rx‑Umsatz +34% auf EUR 339 Mio.; Rx in Deutschland +58% auf EUR 180 Mio.; DACH‑Umsatz insgesamt +21% auf EUR 696 Mio.
    • Internationales Segment erstmals profitabel: bereinigtes EBITDA +EUR 1,4 Mio.; Marge verbessert auf 0,9%.
    • Aktive Kundenbasis 14,7 Mio. (+0,5 Mio. im Q2; +1,2 Mio. j./j.), hoher NPS von 74 (E‑Rx NPS 77) und durchschnittlicher Warenkorb EUR 68 (+4% j./j.).
    • Bestätigte, angehobene Prognose für 2026: Konzernumsatzwachstum 15–17%, Non‑Rx 10–12%, Rx‑Umsatz Deutschland EUR 680–720 Mio. (35–43%), bereinigte EBITDA‑Marge 2,5–3,0%.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 29.07.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.343,30PKT (+0,23 %).


    Redcare Pharmacy

    -0,93 %
    +1,41 %
    +9,13 %
    +45,31 %
    -35,14 %
    -32,98 %
    -47,64 %
    +131,00 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
    Redcare Pharmacy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Redcare Pharmacy: 20% Umsatzplus, EBITDA-Marge steigt – Global profitabel Dynamisches Wachstum, steigende Profitabilität und eine wachsende Kundenbasis: Der Konzern legt im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     