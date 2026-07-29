Redcare Pharmacy: 20% Umsatzplus, EBITDA-Marge steigt – Global profitabel
Dynamisches Wachstum, steigende Profitabilität und eine wachsende Kundenbasis: Der Konzern legt im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis deutlich zu.
Foto: Adobe Stock
- Konzernumsatz Q2 +20% auf EUR 853 Mio. (H1 +19% auf EUR 1,7 Mrd.).
- Bereinigtes EBITDA Q2 +63 auf ~EUR 30 Mio.; bereinigte EBITDA‑Marge verbessert auf 3,5% (H1 bereinigtes EBITDA +62% auf EUR 44 Mio., Marge 2,6%).
- Starkes Rx‑Wachstum: Rx‑Umsatz +34% auf EUR 339 Mio.; Rx in Deutschland +58% auf EUR 180 Mio.; DACH‑Umsatz insgesamt +21% auf EUR 696 Mio.
- Internationales Segment erstmals profitabel: bereinigtes EBITDA +EUR 1,4 Mio.; Marge verbessert auf 0,9%.
- Aktive Kundenbasis 14,7 Mio. (+0,5 Mio. im Q2; +1,2 Mio. j./j.), hoher NPS von 74 (E‑Rx NPS 77) und durchschnittlicher Warenkorb EUR 68 (+4% j./j.).
- Bestätigte, angehobene Prognose für 2026: Konzernumsatzwachstum 15–17%, Non‑Rx 10–12%, Rx‑Umsatz Deutschland EUR 680–720 Mio. (35–43%), bereinigte EBITDA‑Marge 2,5–3,0%.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 29.07.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.343,30PKT (+0,23 %).
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