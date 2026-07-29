Redcare Pharmacy Q2: 20% Revenue Growth, EBITDA Up; Intl Profits Rise
In Q2 2026, the Group delivered strong, broad-based growth, with surging Rx sales, a larger customer base, higher profitability and guidance fully confirmed.
Foto: Adobe Stock
- Q2 2026 group revenue rose 20% YoY to EUR 853 million.
- Rx revenue increased 34% in Q2 2026 to EUR 339 million, while non-Rx revenue grew 13% to EUR 357 million (Rx Germany +58%, Rx Switzerland +15%).
- Active customer base expanded to 14.7 million at quarter-end, up 0.5 million in Q2 and 1.2 million YoY.
- Adjusted EBITDA jumped 63% to EUR 29.6 million, with the margin improving to 3.5%.
- International segment delivered its first positive adjusted EBITDA (EUR 1.4 million; margin 0.9%), while DACH margin stood at 4.0% (EBITDA EUR 28 million).
- Full-year 2026 guidance confirmed: total revenue growth 15-17%, non-Rx growth 10-12%, Rx Germany growth 35-43%, and adjusted EBITDA margin 2.5-3.0%.
The next important date, Half-year financial report 2026, at Redcare Pharmacy is on 29.07.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.343,30PKT (+0,23 %).
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