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    BASF startet im August 2026 neues Aktienrückkaufprogramm – Aktie im Fokus

    BASF setzt ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Ein neues Milliarden-Aktienrückkaufprogramm und konsequenter Schuldenabbau sollen Rendite und Rating weiter stärken.

    BASF startet im August 2026 neues Aktienrückkaufprogramm – Aktie im Fokus
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • BASF startet im August 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,0 Milliarden €; Durchführung bis Ende April 2027 und anschließende Einziehung der zurückgekauften Aktien mit Herabsetzung des Grundkapitals.
    • Das Programm ist Teil des im September 2024 angekündigten Gesamt‑Rückkaufvolumens von 4 Milliarden € bis Ende 2028; bereits wurden von November 2025 bis Juni 2026 Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden € zurückgekauft und 31.600.261 Aktien (≈3,5 % des Grundkapitals) werden eingezogen.
    • Grundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2026, wonach der Vorstand bis zum 29. April 2031 bis zu 10 % der zum Beschlusszeitpunkt ausstehenden Aktien erwerben kann; der Erwerb erfolgt unter Nutzung der „Safe‑Harbor“-Ausnahme nach Artikel 5 der EU‑Marktmissbrauchsverordnung.
    • Zweck der Rückkäufe: Auszahlung von Kapital an die Aktionäre, Optimierung der Kapitalstruktur und Erhöhung des Ergebnisses je Aktie; eingebettet in die „Winning Ways“-Strategie (2025–2028 Ausschüttungen ≥12 Mrd. € durch Dividenden + Rückkäufe).
    • Fiskalische Maßnahme: BASF will die Nettoverschuldung deutlich reduzieren; fällige Anleihen ermöglichen eine erhebliche Schuldreduktion 2026, zudem planmäßige Vorfälligkeits‑Rückzahlungen von Anleihen und Darlehen in einem Nominalvolumen von 1,6 Milliarden € im dritten Quartal 2026.
    • Rating‑Ziel ist ein Single‑A‑Rating; aktuelle Bewertungen: Fitch „A/F1/Ausblick stabil“, Moody’s „A3/P‑2/Ausblick stabil“ und S&P „A‑/A‑2/Ausblick stabil“.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BASF ist am 29.07.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.517,00PKT (+0,16 %).


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    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
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