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    Krones Ramps Up Orders and Profits in H1 2026

    Despite a mixed macro backdrop, the company delivered solid order growth, resilient margins and stronger cash flow, while reaffirming its 2026 guidance.

    Krones Ramps Up Orders and Profits in H1 2026
    Foto: Armin Weigel - dpa
    • Order intake rose 4.5% in H1 to €2,852.5m (Q2 +3.5% to €1,340.4m); order backlog up 3.3% to €4,328.0m and book-to-bill was 1.05.
    • Reported H1 revenue €2,714.9m (prev €2,726.5m); revenue up 1.8% when adjusted for currency effects (Q2 +1.5% to €1,335.8m).
    • EBITDA improved to €292.9m in H1 (prev €288.5m) with an EBITDA margin of 10.8% (prev 10.6%), within the announced target range.
    • Free cash flow before M&A significantly improved in Q2 by €97.2m to −€21.3m; H1 free cash flow excluding M&A was −€30.8m; net cash stood at €404.5m.
    • Profitability metrics: consolidated net income H1 €138.9m (prev €145.8m), EPS €4.39 (prev €4.60); ROCE H1 17.7% (prev 19.0%).
    • Company confirmed FY 2026 guidance: currency-adjusted revenue growth 3–5%, EBITDA margin 10.7–11.1% and ROCE 19–20%, citing resilient demand despite macroeconomic uncertainties.

    The next important date, Publication: Interim report as of 30 June 2026., at KRONES is on 29.07.2026.

    At this time, the index MDAX was at 32.452,23PKT (+0,64 %).


    KRONES

    -0,61 %
    +3,52 %
    +2,23 %
    -6,67 %
    -16,94 %
    +5,47 %
    +38,28 %
    +28,47 %
    +1.223,12 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500
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    Krones Ramps Up Orders and Profits in H1 2026 Despite a mixed macro backdrop, the company delivered solid order growth, resilient margins and stronger cash flow, while reaffirming its 2026 guidance.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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