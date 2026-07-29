Krones Ramps Up Orders and Profits in H1 2026
Despite a mixed macro backdrop, the company delivered solid order growth, resilient margins and stronger cash flow, while reaffirming its 2026 guidance.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Order intake rose 4.5% in H1 to €2,852.5m (Q2 +3.5% to €1,340.4m); order backlog up 3.3% to €4,328.0m and book-to-bill was 1.05.
- Reported H1 revenue €2,714.9m (prev €2,726.5m); revenue up 1.8% when adjusted for currency effects (Q2 +1.5% to €1,335.8m).
- EBITDA improved to €292.9m in H1 (prev €288.5m) with an EBITDA margin of 10.8% (prev 10.6%), within the announced target range.
- Free cash flow before M&A significantly improved in Q2 by €97.2m to −€21.3m; H1 free cash flow excluding M&A was −€30.8m; net cash stood at €404.5m.
- Profitability metrics: consolidated net income H1 €138.9m (prev €145.8m), EPS €4.39 (prev €4.60); ROCE H1 17.7% (prev 19.0%).
- Company confirmed FY 2026 guidance: currency-adjusted revenue growth 3–5%, EBITDA margin 10.7–11.1% and ROCE 19–20%, citing resilient demand despite macroeconomic uncertainties.
The next important date, Publication: Interim report as of 30 June 2026., at KRONES is on 29.07.2026.
At this time, the index MDAX was at 32.452,23PKT (+0,64 %).
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