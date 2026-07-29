Krones legt im H1 2026 bei Auftragseingang und Ertragskraft weiter zu
Starkes erstes Halbjahr 2026: Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität legen zu, Cashflow erholt sich – der Konzern bestätigt seine ambitionierten Jahresziele.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Auftragseingang im Q2 2026 um 3,5% auf 1.340,4 Mio. € gestiegen; H1 2026 insgesamt +4,5% auf 2.852,5 Mio. €
- Umsatz: währungsbereinigtes Umsatzplus +1,8% im H1; ausgewiesener Umsatz 2.714,9 Mio. €; Book-to-Bill-Ratio 1,05; Auftragsbestand 4.328,0 Mio. €
- EBITDA-Marge im H1 2026 10,8% (von 10,6%); EBITDA-H1 292,9 Mio. €; Q2 EBITDA 143,9 Mio. €; bleibt im Zielkorridor 10,7–11,1% für 2026
- Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten im Q2 um 97,2 Mio. € verbessert auf -21,3 Mio. €; H1-FCF (ohne M&A) -30,8 Mio. € (Vorjahr 46,7 Mio. €)
- Konzernergebnis H1 2026 138,9 Mio. €; EPS 4,39 €; ROCE 17,7% (VJ 19,0%); Nettoliquidität 404,5 Mio. € Ende Juni 2026
- Ausblick: Bestätigung der Finanzziele für 2026; währungskorrigiertes Umsatzwachstum 3–5%; EBITDA-Marge 10,7–11,1%; ROCE 19–20%
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht zum 30.06.2026, bei KRONES ist am 29.07.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.452,23PKT (+0,64 %).
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