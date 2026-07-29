DWS: Vermögen wächst, Rekorde bei Zuflüssen und Finanzergebnis im H1
Die DWS setzt neue Maßstäbe: Rekordvermögen, starke Nettomittelzuflüsse und ein robustes Halbjahresergebnis unterstreichen die Dynamik des Geschäftsmodells.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Rekordhöhe des verwalteten Vermögens: Gesamt-AuM stieg auf EUR 1.190 Mrd. (30.06.2026); Long‑term AuM bei EUR 1.049 Mrd. (+EUR 82 Mrd. QoQ, +EUR 86 Mrd. seit Jahresende 2025).
- Rekord‑Nettomittelzuflüsse im ersten Halbjahr: Langfrist‑Nettomittelzuflüsse H1 bei EUR 18,2 Mrd. (Q2: EUR 11,6 Mrd.); inkl. Cash‑Produkte und Advisory Services insgesamt EUR 35,8 Mrd. in H1 (Q2: EUR 24,8 Mrd.).
- Ergebniskennzahlen: Erträge Q2 EUR 773 Mio. (−6% vs Q1); H1‑Erträge EUR 1.594 Mio. (+6% yoy). Vorsteuergewinn Q2 EUR 305 Mio. (−19% vs Q1), H1 Vorsteuer EUR 682 Mio. (+16% yoy). Konzernergebnis Anteil Aktionäre Q2 EUR 237 Mio. (−10%), H1 EUR 501 Mio. (+21%).
- Kosten und Effizienz: Kosten Q2 EUR 468 Mio. (+5% QoQ) wegen wachstumsbedingter Sachaufwendungen; H1‑Kosten stabil bei EUR 912 Mio. (vs 911). CIR Q2 60,5% (↑ QoQ); H1‑CIR verbessert sich yoy auf 57,2% (−3,5 Prozentpunkte).
- Geschäftssegment‑Highlights: Starke Zuflüsse in Passive (insb. Xtrackers) und Active Equity/SQI; Cash‑Produkte Q2 Zuflüsse EUR 12,9 Mrd.; Alternatives verzeichnete leichte Abflüsse (−EUR 0,7 Mrd.), vor allem Infrastruktur/Immobilien.
- Sonstliches & Ausblick: Bestes Finanzergebnis für ein erstes Halbjahr; strategische Führungsanpassungen (Dirk Görgen als CCO, Enzo Vedda übernimmt Americas); Mandat für indexbasierten, klimaneutralen Pensionsfonds (3–6 Mrd. EUR). DWS bestätigt Prognose 2025 bei unterstützendem Marktumfeld.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026 mit Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz, bei DWS Group ist am 29.07.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.452,23PKT (+0,64 %).
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