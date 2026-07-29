BASF kommt beim Konzernabbau voran - 7.000 Stellen abgebaut

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 48,89 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,00 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -18,58 %/+24,17 % bedeutet.