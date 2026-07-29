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    Deutsche-Bank-Tochter DWS sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS sammelte im zweiten Quartal fast 25 Mrd Anleger
    • Verwaltetes Vermögen stieg auf 1,19 Billionen Euro
    • Vorstand hält Ziel Gewinn je Aktie 10–15 Prozent
    Deutsche-Bank-Tochter DWS sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Fondsanbieter DWS hat im zweiten Quartal deutlich mehr Geld von Anlegern eingesammelt als gedacht. Unter dem Strich flossen fast 25 Milliarden Euro zusätzlich, wie die börsennotierte Tochtergesellschaft der Deutschen Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit knapp 16 Milliarden Euro gerechnet. Der Gewinn legte vor allem dank einer geringeren Steuerlast zu.

    Zwar wuchsen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 773 Millionen Euro. Doch damit verfehlte DWS die Erwartungen von Analysten ebenso wie mit dem Vorsteuergewinn, der mit 305 Millionen Euro nur eine Million über dem Vorjahreswert lag. Der Überschuss wuchs hingegen dank einer Steuergutschrift um elf Prozent auf 237 Millionen Euro.

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    Das verwaltete Vermögen von DWS habe mit 1,19 Billionen Euro einen Höchststand erreicht, sagte Vorstandschef Stefan Hoops. Zwar fielen die Erträge im zweiten Quartal niedriger aus als im ersten Jahresviertel, doch dies sieht der Vorstand nicht als Problem. So hatte das Unternehmen Anfang des Jahres besonders hohe erfolgsabhängige Gebühren eingestrichen, die sonst erst im zweiten Quartal eingegangen wären. Auf das erste Halbjahr gesehen legten Erträge und Gewinn von DWS deutlicher zu.

    Der Vorstand hält daher an seinem Ziel fest, den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent zu steigern. Dazu sollen die Kosten nur 55 bis 57 Prozent der Erträge aufzehren. Im ersten Halbjahr lag dieser Wert mit 57,2 Prozent noch etwas über dieser Zielspanne./stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 30,80 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,93 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+30,10 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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