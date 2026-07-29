Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +17,56 %/+62,89 % bedeutet.