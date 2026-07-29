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    Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q2 stieg um 20 Prozent auf 853 Mio Euro
    • Bereinigtes Ebitda stieg um 63 Prozent auf 30 Mio
    • Erwartungen übertroffen und Prognose bestätigt
    Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt
    Foto: michael gottschalk - picture alliance/photothek

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf 853 Millionen Euro geklettert, teilte das im Juni in den SDax abgestiegene Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 63 Prozent auf knapp 30 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen bei beiden Werten die Erwartungen der Experten. Zudem wurde die erst Mitte Juni erhöhte Prognose bestätigt./zb/mis

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    ISIN:DE0009653386WKN:965338

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +17,56 %/+62,89 % bedeutet.





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