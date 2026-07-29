Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung
- Deutsche Bank Q2-Rekordgewinn dank Investmentbank
- Quartalsgewinn 1,64 Mrd Euro zehn Prozent mehr
- Eigenkapitalrendite 11 Prozent Ziel über 13 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dank ihrer Investmentbank überraschend einen Gewinn auf Rekordniveau erzielt. Das Vorsteuerergebnis war mit 2,68 Milliarden Euro nur minimal geringer als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2007, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich steht dieses Mal ein Gewinn von 1,64 Milliarden Euro - zehn Prozent mehr als im Vorjahr, aber etwas weniger als 2007. Im zweiten Halbjahr möchte die Bank weitere 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.
"Zusammen mit unseren bisherigen Rekordergebnissen in diesem Jahr stärken diese Entwicklungen unsere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für 2028 übertreffen können", erklärte Konzernchef Christian Sewing. Der Manager, der die Führung des Geldhauses nach etlichen Krisenjahren im April 2018 übernommen hatte, hat das Ziel ausgegeben, die Eigenkapitalrendite auf mehr als 13 Prozent zu steigern. Im zweiten Quartal lag sie bei 11 Prozent. Die Eigenkapitalrendite gibt an, wie effizient Banken das Kapital zur Erzielung von Gewinnen einsetzen.
Künstliche Intelligenz (KI) eröffne "neue Möglichkeiten, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und zusätzliche Einsparungen zu erzielen", bekräftigte Sewing. Im Zeitraum April bis Juni 2026 ging es besonders stark in der Investmentbank nach oben, die zum Beispiel mit Finanzierung und Beratung von Unternehmen sowie Begleitung bei Börsengängen und Wertpapieremissionen Geld verdient: Der Vorsteuergewinn der Sparte stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro./stw/ben/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 30,80 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,93 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +1,48 %/+30,02 % bedeutet.
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da war sie so schön auf dem Weg zur 34, und dann so etwas. Die Deutsche Bank ist schlimmer als Siemens in den 2000ern: immer brennt es an irgendeiner Ecke. selbst wenn die Gesamtperformance stimmt, bäm kommt irgend etwas anderes. und das Thema Postbank haben wir schon mal so leidig mit uns rumgetragen, bis endllich die Abfindung der Altraktienäre durch war…Unvergessen, die Rückstellung 1 Tag nach Verkündung der Quartalszahlen…unglaublich