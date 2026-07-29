Nordex Q2 2026: Zweistellige EBITDA-Marge, Auftragseingang wächst, FCF positiv
Im zweiten Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen kräftiges Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz, Ergebnis und Cashflow und stärkte seinen hohen Auftragsbestand.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Auftragseingang Q2 2026: +32% gegenüber Q2/2025 auf 3.054 MW (ca. 3,1 GW)
- EBITDA Q2 2026: 223,8 Mio. Euro; EBITDA‑Marge 10,3%
- Konzernergebnis Q2 2026: 111,5 Mio. Euro (Q2/2025: 31,0 Mio.)
- Freier Cashflow Q2 2026: 164,6 Mio. Euro (positiv)
- Umsatz Q2 2026: ca. 2.178,8 Mio. Euro (+16,3% yoy)
- Auftragsbestand per 30.06.2026: 18,4 Mrd. Euro (Projekte 11,6 Mrd.; Service 6,8 Mrd.)
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nordex ist am 29.07.2026.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,23EUR das entspricht einem Plus von +5,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.452,23PKT (+0,64 %).
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