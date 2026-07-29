Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt
- Krones trotzt schwierigen Märkten und Währungsdruck
- Auftragseingang und Umsatz leicht über Vorjahr
- Operative Marge und Gewinn leicht verbessert
NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones hat sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld und anhaltenden Gegenwind von der Währungsseite gestemmt. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit und bestätigte deshalb seine Ziele für das Gesamtjahr.
Im zweiten Quartal habe der Auftragseingang mit 1,34 Milliarden Euro den Vorjahreswert um 3,5 Prozent übertroffen, hieß es weiter. Der Erlös kletterte zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 1,5 Prozent auf knapp 1,34 Milliarden Euro. Damit traf Krones die Erwartungen am Markt, ergebnisseitig schnitt der Konzern einen Tick besser ab als gedacht: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 3,5 Prozent auf 143,9 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent.
Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn in Höhe von 70,5 Millionen Euro, nach 69,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 114,3 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +4,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,30 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 179,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 188,00EUR was eine Bandbreite von +42,98 %/+62,91 % bedeutet.
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Guten Abend !
Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.