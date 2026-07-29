Kapsch TrafficCom: Geschäftsjahr 2025/26 im Fokus – Ausblick 2026/27
Das Geschäftsjahr 2025/26 ist von deutlichen Rückgängen geprägt, zugleich werden Finanzstruktur und Geschäftsmodell konsequent neu ausgerichtet, um die Basis für künftiges Wachstum zu stärken.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Umsatz 2025/26: ca. 431 Mio EUR (- ca. 19% gegenüber 2024/25); Hauptgründe: Wegfall von zwei Großprojekten, kundenverursachte Verzögerungen und schwacher Mautmarkt.
- EBIT 2025/26: ca. 5,6 Mio EUR (- ca. 23,6% vs. Vorjahr); Wertminderung von ca. 2 Mio EUR; EBIT-Marge ca. 1,3%.
- Ergebnis je Aktie (EPS): -1,31 EUR; Periodenergebnis Anteilseigner ca. -18,7 Mio EUR; rückwirkende IAS-8-Anpassung für 2024/25.
- Finanzlage: Free Cashflow ca. 2 Mio EUR; Nettoverschuldung ca. 113 Mio EUR; Verschuldungsgrad ca. 167%; liquide Mittel ca. 23 Mio EUR; Covenants verletzt; Standstill-Vereinbarung mit Banken.
- Restrukturierung und Governance: Standstill Agreement mit Finanzierern; Punktation für umfassende Restrukturierung bis 31.03.2028; Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an tolltickets GmbH; CFO Markus Richter neu bestellt.
- Ausblick 2026/27: Marktumfeld bleibt herausfordernd, jedoch Umsatz und EBIT voraussichtlich über Vorjahr; Auftragseingang ca. 496 Mio EUR; Auftragsbestand ca. 1,3 Mrd EUR; Kostenanpassungen bereits weit fortgeschritten und künftig wirksam; Schwerpunkt auf Kapazitäten- und Know-how-Sicherung.
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im
Minus.
36 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6550EUR das entspricht einem Minus von -1,06 % seit der Veröffentlichung.
-2,33 %
-11,13 %
-11,80 %
-13,42 %
-33,47 %
-55,14 %
-68,05 %
-87,18 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte