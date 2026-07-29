BASF startet weiteren Teil des angekündigten Aktienrückkaufs
- BASF startet ab August Rückkauf bis April 2027
- Rückkaufprogramm mit Volumen bis zu einer Milliarde
- 12 Milliarden an Dividenden und Rückkäufen bis 2028
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will ab August weitere eigene Aktien zurückkaufen. Das neue Programm habe ein Volumen von bis zu einer Milliarde Euro, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Der Rückkauf eigener Aktien soll bis Ende April 2027 abgeschlossen werden. Es sei Teil des im September 2024 angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von insgesamt vier Milliarden Euro bis Ende 2028. Die zurückgekauften Aktien möchte das Unternehmen einziehen. Damit soll das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.
BASF hatte im September 2024 angekündigt, von 2025 bis 2028 insgesamt 12 Milliarden Euro an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen auszuschütten. Konkret beabsichtigt BASF, jährlich eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Milliarden Euro pro Jahr zu zahlen. Insgesamt sollen in den vier Jahren rund 8 Milliarden Euro als Dividenden ausgeschüttet und mindestens 4 Milliarden Euro den Rückkauf von eigenen Anteilen gesteckt werden.
Im Zeitraum von November 2025 bis Juni 2026 seien davon bereits Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft worden./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 48,75 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 44,00 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -18,58 %/+24,17 % bedeutet.
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.