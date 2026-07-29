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    Porsche AG knackt neue Meilensteine und stabilisiert Profitabilität

    Trotz rückläufiger Stückzahlen behauptet sich das Geschäft: höhere Margen, starker Cashflow und klare strategische Weichen sichern die Jahresziele ab.

    Porsche AG knackt neue Meilensteine und stabilisiert Profitabilität
    Foto: Marijan Murat - dpa
    • Value-over-Volume-Strategie treibt Umsatzentwicklung: H1 2026 resilient mit 17,23 Mrd. EUR Umsatz (VJ 18,16 Mrd. EUR), Rückgang weniger stark als Absatz
    • Profitabilität stabilisiert: Operative Umsatzrendite 7,8% (VJ 5,5%); EBITDA-Marge Automobile 18,3% (VJ 16,0%)
    • Robuste Cash-Generierung: Automotive Netto-Cashflow ca. 1,02 Mrd. EUR; Netto-Cashflow-Marge Automobile 6,7%
    • Strategische Fortschritte: Zukunftspaket abgeschlossen; Sportwagenschmiede 35 stärkt Kerngeschäft; Organisation reduziert (Ressorts von 8 auf 7; Car-IT in F&E integriert)
    • H1-Details: Auslieferungen 122.306 vs 146.391; BEV-Anteil Automobile 19,4% (Vorjahr 23,5%)
    • Jahresprognose bestätigt: Umsatz 35–36 Mrd. EUR; operative Umsatzrendite 5,5–7,5%; Netto-Cashflow-Marge Automobile 3–5%; EBITDA-Marge Automobile 15–17%; BEV-Anteil Automobile 24–26%

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Porsche AG ist am 29.07.2026.

    Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,79 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,36EUR das entspricht einem Plus von +0,01 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.319,85PKT (-0,41 %).


    Porsche AG

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    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911
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    Porsche AG knackt neue Meilensteine und stabilisiert Profitabilität Trotz rückläufiger Stückzahlen behauptet sich das Geschäft: höhere Margen, starker Cashflow und klare strategische Weichen sichern die Jahresziele ab.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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