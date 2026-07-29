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    UBS steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Konzerngewinn 2,8 Mrd USD, +17% gegenüber Vorjahr
    • Vermögensverwaltung Nettoneugeldzufluss 35,5 Mrd USD
    • Integration Credit Suisse fortgeschritten, Rückkäufe
    UBS steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktienrückkauf
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn erreichte 2,8 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch in Zürich mitteilte. Dabei fiel allerdings ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg. Vor Steuern sprang der Gewinn sogar um 64 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Angesichts der Unsicherheit rund um schärfere Kapitalanforderungen ist das Management mit seinem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe jedoch zurückhaltend.

    Mit ihren Geschäftszahlen übertraf die größte Schweizer Bank wieder einmal die Markterwartungen. Im Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - sammelte sie unter dem Strich weitere Milliardensummen von Kunden ein: Der Nettoneugeldzufluss belief sich in diesem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar.

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    Zudem machte die UBS bei der Integration der vor drei Jahren übernommenen Credit Suisse weitere Fortschritte. Der Abschluss zum Jahresende sei "auf gutem Weg", schrieb die Bank dazu. Mehr als 90 Prozent der alten Anwendungen würden nicht mehr genutzt, und rund 70 Prozent seien bereits vollständig außer Betrieb.

    Zudem will die Bank ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Dabei geht es um Rückkäufe über bis zu drei Milliarden Dollar bis Mitte 2027, davon mindestens eine Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Monaten./stw/ys/uh/AWP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 46,06 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 151,40 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17CHF. Von den letzten 6 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -13,41 %/+29,88 % bedeutet.





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