dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Verluste - Iran-Unsicherheit bleibt
- Neuerliche Iran-Angriffe drücken Dax und Kurse
- Dow steigt Nasdaq schwächelt vor Fed-Entscheid
- SK Hynix stürzt Kospi um rund sieben Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Beginn des Handels 0,6 Prozent niedriger bei 25.300 Punkten. Damit droht das Börsenbarometer wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen. Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet.
USA: - DOW IM PLUS, TECHWERTE SCHWÄCHELN - Die New Yorker Nasdaq-Börse ist auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor entkommen. Während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verbuchte, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Am Mittwoch erwarten sie dann den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow kam letztlich mit 52.747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27.763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.
ASIEN: - SK HYNIX ZIEHT KOSPI RUNTER - Ein abermaliger Kursrutsch des Speicherchipkonzerns SK Hynix hat die südkoreanische Börse am Mittwoch belastet. Der Leitindex Kospi knickte um rund 7 Prozent ein. SK Hynix fuhr im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) zwar erneut Rekordgewinne ein, verfehlte aber die Markterwartungen und kündigte zudem deutlich höhere Investitionen an. Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,7 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg hingegen um rund ein halbes Prozent, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit einem Plus von 1,4 Prozent zulegte.
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DAX 25.464,01 0,41%
XDAX 25.530,20 0,14%
EuroSTOXX 50 6.289,51 0,12%
Stoxx50 5.439,22 0,34%
DJIA 52.747,32 1,03%
S&P 500 7.428,78 0,21%
NASDAQ 100 27.763,13 -0,99%
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Bund-Future 125,04 -0,06% °
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Euro/USD 1,1402 0,13%
USD/Yen 163,43 -0,26%
Euro/Yen 186,35 -0,13%
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Bitcoin 63.920 0,11%
(USD, Bitstamp)
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Brent 87,17 +3,08 USD WTI 81,95 +2,69 USD °
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SK hynix Aktie
Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 25.410 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SK hynix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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DAX................am ,,GibtEsEinenDeal-Tag ?"
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.