AUTO1 Group: Starkes Absatzwachstum und steigende Profitabilität im Q2 2026
Starkes Wachstum im zweiten Quartal 2026: Absatz, Bruttogewinn und EBITDA legen deutlich zu – und der Ausblick signalisiert anhaltende Dynamik für das Gesamtjahr.
Foto: Autohero
- Gesamtabsatz Q2 2026: 240.298 Fahrzeuge, +19,9% YoY
- Merchant-Absatz Q2 2026: 206.883 Fahrzeuge, +17,1% YoY
- Retail-Absatz Q2 2026: 33.415 Fahrzeuge, +40,3% YoY
- Bruttogewinn Q2 2026: 280,7 Mio EUR, +21,4% YoY
- Bereinigtes EBITDA Q2 2026: 58,6 Mio EUR, +38,4% YoY; EBITDA-Marge 2,4%
- Ausblick 2026: Gesamtabsatz 940.000–1.000.000 Fahrzeuge; Merchant 815.000–865.000; Retail 125.000–135.000; Bruttogewinn 1,1–1,2 Mrd EUR; Bereinigtes EBITDA 250–275 Mio EUR
Der nächste wichtige Termin, Q2 2026 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 29.07.2026.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,060EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,570EUR das entspricht einem Plus von +2,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.333,65PKT (-0,37 %).
-0,58 %
-2,37 %
+2,40 %
+32,67 %
-3,78 %
+145,94 %
-41,81 %
-37,36 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte