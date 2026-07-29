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    AUTO1 Group: Starkes Absatzwachstum und steigende Profitabilität im Q2 2026

    Starkes Wachstum im zweiten Quartal 2026: Absatz, Bruttogewinn und EBITDA legen deutlich zu – und der Ausblick signalisiert anhaltende Dynamik für das Gesamtjahr.

    AUTO1 Group: Starkes Absatzwachstum und steigende Profitabilität im Q2 2026
    Foto: Autohero
    • Gesamtabsatz Q2 2026: 240.298 Fahrzeuge, +19,9% YoY
    • Merchant-Absatz Q2 2026: 206.883 Fahrzeuge, +17,1% YoY
    • Retail-Absatz Q2 2026: 33.415 Fahrzeuge, +40,3% YoY
    • Bruttogewinn Q2 2026: 280,7 Mio EUR, +21,4% YoY
    • Bereinigtes EBITDA Q2 2026: 58,6 Mio EUR, +38,4% YoY; EBITDA-Marge 2,4%
    • Ausblick 2026: Gesamtabsatz 940.000–1.000.000 Fahrzeuge; Merchant 815.000–865.000; Retail 125.000–135.000; Bruttogewinn 1,1–1,2 Mrd EUR; Bereinigtes EBITDA 250–275 Mio EUR

    Der nächste wichtige Termin, Q2 2026 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 29.07.2026.

    Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,060EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,570EUR das entspricht einem Plus von +2,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.333,65PKT (-0,37 %).


    AUTO1 Group

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    -37,36 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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