Befesa Q2 2026: EBITDA +17% auf 66 Mio. €, Ausblick bleibt – USD/EUR
Befesa startet 2026 mit Rückenwind: steigendes EBITDA, höherer Gewinn und sinkende Verschuldung treffen auf ambitionierte Wachstumspläne und robuste US-Dynamik.
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- Befesa verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 ein bereinigtes EBITDA von 124 Mio. €, +11% gegenüber H1 2025; im Q2 2026 betrug das bereinigte EBITDA 66 Mio. €, +17% YoY.
- Umsatz H1 2026: 589,5 Mio. €, -2,0% gegenüber Vorjahr; Q2 2026: 304,3 Mio. € (+3,8%).
- Nettogewinn H1 2026: 45,0 Mio. €, +12% YoY; Ergebnis je Aktie (EPS) 1,13 €.
- Nettoverschuldung sinkt auf 555,2 Mio. €, -7,6% YoY; Nettoverschuldungsgrad 2,18x; Liquidität 134 Mio. € zum Halbjahr.
- Ausblick 2026: bereinigtes EBITDA-Guidance 250–270 Mio. €, Capex ca. 70 Mio. € (ca. 45 Mio. € Instandhaltung, ca. 25 Mio. € Bernburg-Erweiterung); Nettoschuldungsgrad ca. 2,0x; EPS > 2,20 €.
- Wachstumsinitiativen/Operatives: EAF-Stahlstaub-Volumen +7% auf 588 kt; Aluminium-Scatter (Salzschlacken) +Zinkabsicherung bis 2028 auf 3.100 $/t; Bernburg-Erweiterung im Zeitplan; starke US-Aktivitäten unterstützen das Wachstum.
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