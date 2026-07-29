SK hynix vergrößert KI-Panik, Deutsche Bank überrascht und RWE liefert mehr

Nach Angaben des US-Militärs feuerte Iran erstmals seit dem vorläufigen Ende der US-Angriffe wieder mehrere ballistische Raketen auf amerikanische Truppen im Nahen Osten ab. Die Geschosse seien abgefangen worden. Die neue Eskalation ließ die Preise für Öl und Gas steigen.

Neue Angriffe des Iran dürften den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belasten. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei 25.300 Punkten. Damit könnte der Leitindex wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückfallen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlich richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Bei der zweiten Zinssitzung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh wird keine Änderung erwartet. Ökonomen rechnen damit, dass der Leitzins zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleibt.

Nasdaq rutscht in die Korrektur – KI-Angst lässt Anleger fliehen

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag gespalten. Während Standardwerte zulegten, blieb der Technologiesektor unter Druck. Gute Quartalsberichte verhalfen dem Dow Jones zum dritten Gewinntag in Folge. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hielten sich viele Anleger jedoch zurück.

Der Dow Jones stieg um 1,03 Prozent auf 52.747,32 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 verlor dagegen 0,98 Prozent und schloss bei 27.763,14 Punkten. Zwischenzeitlich hatte das Minus rund zwei Prozent betragen.

Damit fiel der Technologieindex den fünften Handelstag in Folge. Seit seinem Rekordhoch hat er inzwischen mehr als zehn Prozent eingebüßt und damit eine Korrektur erreicht. Belastend wirken Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Ausgaben, zuvor stark gestiegene Bewertungen und die wachsende Konkurrenz aus China.

Asiens KI-Blase platzt weiter – dieser Markt trotzt dem großen Ausverkauf

An den asiatischen Börsen setzte sich der heftige Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiteraktien fort. Anleger zweifeln zunehmend daran, ob die gigantischen Investitionen in Rechenzentren und Künstliche Intelligenz dauerhaft ausreichende Gewinne liefern können.

Besonders dramatisch entwickelte sich der Handel in Südkorea. Der Kospi verlor zeitweise rund acht Prozent, nachdem er bereits am Dienstag um mehr als zehn Prozent eingebrochen war. Die Aktie des Speicherchipherstellers SK Hynix sackte trotz eines stark gestiegenen Quartalsgewinns zweistellig ab. Auch Samsung Electronics stand massiv unter Druck.

In Japan verlor der Nikkei rund ein Prozent. Taiwans Taiex fiel zwischenzeitlich um 3,6 Prozent, der Shanghai Composite gab etwa 0,5 Prozent nach. Eine auffällige Ausnahme bildete Hongkong: Der Hang Seng konnte gegen den Trend zeitweise rund 1,5 Prozent zulegen.

Der breite asiatisch-pazifische Aktienindex ohne Japan steuert inzwischen auf einen Monatsverlust von rund acht Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Microsoft und Meta dürften nun darüber entscheiden, ob sich der KI-Ausverkauf weiter verschärft.

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Rekordgewinn reicht nicht: SK Hynix stürzt trotz KI-Boom ab

Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix hat dank der starken Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz erneut einen Rekordgewinn erzielt. Dennoch geriet die Aktie kräftig unter Druck. Das Unternehmen blieb hinter den Erwartungen der Experten zurück und kündigte zugleich deutlich höhere Investitionen an.

Im zweiten Quartal erwirtschaftete SK Hynix einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won, umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro. Das war der höchste Wert der Unternehmensgeschichte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der operative Gewinn um 557 Prozent.

Damit setzt der Chipproduzent seinen langjährigen Wachstumskurs fort. Die starken Zahlen konnten die Sorgen der Börse über steigende Ausgaben und verfehlte Erwartungen jedoch nicht ausräumen.

Deutsche Bank kratzt am Rekord – Investmentbank liefert den Gewinnschub

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal überraschend stark verdient. Der Vorsteuergewinn erreichte 2,68 Milliarden Euro und lag damit nur knapp unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2007. Unter dem Strich blieben 1,64 Milliarden Euro. Das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Investmentbank. Ihr Vorsteuergewinn stieg zwischen April und Juni um fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Sparte verdient unter anderem mit Finanzierungen, Unternehmensberatung, Börsengängen und Wertpapieremissionen.

Im zweiten Halbjahr will die Bank weitere 500 Millionen Euro für Aktienrückkäufe einsetzen. Konzernchef Christian Sewing sieht den Konzern auf Kurs, die Ziele für 2028 zu übertreffen. Die Eigenkapitalrendite lag im zweiten Quartal bei elf Prozent. Langfristig strebt die Bank mehr als 13 Prozent an. Zusätzliche Einsparungen und neue Angebote sollen auch durch Künstliche Intelligenz entstehen.

RWE hebt Prognose deutlich an – starke Halbjahreszahlen treiben die Ziele

Der Versorger wird für das laufende Jahr optimistischer. Der Energiekonzern erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro. Zuvor lag die Prognose bei 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro.

Auch beim bereinigten Nettoergebnis hebt der DAX-Konzern die Ziele an. Statt 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro rechnet der Konzern nun mit 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 2,60 und 3,30 Euro liegen.

Für 2027 erwartet RWE ebenfalls höhere Ergebnisse. Das bereinigte EBITDA soll 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro erreichen. Beim bereinigten Nettoergebnis stellt der Konzern 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro in Aussicht.

Im ersten Halbjahr erzielte RWE nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBITDA von 3,011 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 1,257 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern nach eigenen Angaben die Markterwartungen.

Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Onshore und Solar, Energiehandel sowie flexible Stromerzeugung. Zusätzlich profitierte RWE von positiven Einmaleffekten. Im zweiten Halbjahr sollen die höhere Beteiligung an Amprion und gestiegene Rohstoffpreise weitere Beiträge liefern.

Die vollständigen Halbjahreszahlen will RWE am 13. August vorlegen.

Neue Iran-Angriffe lassen den Ölpreis explodieren – Gold hält dagegen

Die Ölpreise starten mit einem kräftigen Kurssprung in den Handel. Neue Angriffe im Nahen Osten haben die Hoffnung auf eine schnelle Beruhigung im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Iran wieder zerstört. Das US-Militär erklärte, mehrere iranische Raketen abgefangen zu haben.

Die Nordseesorte Brent verteuerte sich am Morgen um rund drei Prozent auf 86,80 US-Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate stieg ebenfalls um mehr als drei Prozent auf 81,95 US-Dollar. Im weiteren asiatischen Handel weitete Brent seine Gewinne zeitweise noch aus. Die Sorge vor neuen Behinderungen im strategisch wichtigen Seeweg durch die Straße von Hormus ist zurück.

Gold reagierte deutlich ruhiger. Der Preis für eine Feinunze hielt sich nahezu unverändert bei rund 4.025 US-Dollar. Anleger warten vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Höhere Zinsen wären grundsätzlich eine Belastung für das unverzinste Edelmetall. Neue geopolitische Risiken stützen den Goldpreis dagegen.

Dollar lauert vor dem Fed-Hammer – der Yen gerät in die Gefahrenzone

Am Devisenmarkt dominiert vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank die Vorsicht. Der US-Dollar hielt sich nahe seinem höchsten Stand seit einem Monat. Unterstützung erhält die amerikanische Währung durch die steigenden Ölpreise und die Erwartung, dass die Fed einen zunehmend harten Kurs gegen die Inflation einschlagen könnte.

Der Euro konnte sich lediglich um 0,03 Prozent auf 1,1389 US-Dollar verbessern. Das britische Pfund verlor ebenfalls 0,03 Prozent und kostete 1,3287 US-Dollar. Deutlich schwächer zeigte sich der Australische Dollar. Nach überraschend niedrigen Inflationszahlen fiel er um 0,37 Prozent auf 0,69475 US-Dollar.

Besonders angespannt bleibt die Lage beim japanischen Yen. Ein US-Dollar kostete rund 163,74 Yen. Damit bewegt sich die japanische Währung in der Nähe ihres schwächsten Stands seit rund 40 Jahren. Marktteilnehmer schließen einen Eingriff der japanischen Regierung am Devisenmarkt nicht mehr aus.

KI-Crash erfasst Bitcoin – doch die Käufer schlagen bereits zurück

Der Kryptomarkt startet angeschlagen in den Mittwoch. Bitcoin war im Zuge des weltweiten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiterwerten zeitweise unter 63.000 US-Dollar gefallen. Damit erreichte die wichtigste Kryptowährung den niedrigsten Stand seit dem 17. Juli. Innerhalb von 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von mehr als 510 Millionen US-Dollar liquidiert.

Am Morgen konnte sich Bitcoin jedoch erholen. Der Kurs lag zuletzt bei rund 63.900 US-Dollar und damit etwa 0,6 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs. Das Tagestief wurde bei 62.772 US-Dollar erreicht. Ethereum notierte bei rund 1.625 US-Dollar. Solana kostete knapp 78 US-Dollar, XRP rund 1,06 US-Dollar.

Die Stimmung bleibt dennoch fragil. Neben den Sorgen um die hohen KI-Bewertungen belastet die Unsicherheit vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Ein überraschend harter Kurs der Fed könnte den US-Dollar stärken und riskantere Anlagen wie Kryptowährungen erneut unter Druck setzen.



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26

06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan

07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call)

18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)

08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse),

Jahr 2025

08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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