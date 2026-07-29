Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt
- Befesa schlägt im zweiten Quartal die Erwartungen
- Umsatz steigt auf etwa 304 Millionen Euro
- Jahresprognose bestätigt EBITDA 250 bis 270 Mio
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrie-Recycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der SDax -Konzern. Der Umsatz erhöhte sich um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.
Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Asier Zarraonandia weiter ein Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis zu elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf erwartet der Konzern eine Zunahme der Ertragsdynamik./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um -4,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +1,30 %/+36,03 % bedeutet.
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Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
Befesa mit gutem Ergebnis in 2025. Die niedrigeren Investitionen ermöglichen zukünftig höhere Gewinne. Und die Gewinnentwicklung ist essentiell für die Entwicklung des Aktienkurses. Einziger Schönheitsfleck ist der steigende Zinkschmelzlohn, aber sein Einfluss bleibt bis zur Veröffentlichung der Prognose für 2026 abzuwarten.
So ist es. Gerade laufen Stahltitel super. Der Markt vergisst aber Befesa, die mit Stahlstaub Geschäft machen, dessen Preise auch anziehen werden