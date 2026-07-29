Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Prognose bestätigt
- Absatz stieg um ein Fünftel auf 240.298 Pkw
- Umsatz wuchs fast ein Viertel auf 2,4 Mrd Euro
- Gewinn vor Zinsen Steuern Abschreibungen 58,6 Mio
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. Der Absatz kletterte um rund ein Fünftel auf 240.298 Fahrzeuge, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Berliner steigerten den Umsatz gar um fast ein Viertel auf 2,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zog der Gewinn um 38,4 Prozent auf 58,6 Millionen Euro an und traf damit in etwa die Erwartungen von Experten. Für das Gesamtjahr bleibt Auto1-Chef Christian Bertermann bei seiner Prognose./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 32.454 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +29,38 %/+54,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
13.05.26: