Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 32.454 auf Ariva Indikation (28. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,40 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +29,38 %/+54,42 % bedeutet.