SKS-Formation aktiviert

Bei Siltronic hatte sich das negative Chartbild jedoch bereits Anfang dieses Monats durch die Ausbildung einer ausgeprägten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zwischen 82,85 und 108,80 Euro angedeutet. In den vergangenen Tagen nahm der Verkaufsdruck deutlich zu und löste schließlich das Verkaufssignal aus.

Belastet wird der gesamte europäische Halbleitersektor durch die Sorge vor einem stärkeren Wettbewerb aus China. Viele Anleger ziehen sich deshalb aus entsprechenden Aktien zurück. So verloren die Papiere der Anlagenbauer ASML, ASM International und BE Semiconductor am Dienstag an der Amsterdamer Börse bis zu vier Prozent. In Deutschland gaben die Aktien von Aixtron und Siltronic um gut vier beziehungsweise acht Prozent nach.

Derzeit nähert sich die Aktie dem 200-Tage-Durchschnitt, der in der jüngeren Vergangenheit eine wichtige Unterstützung dargestellt hat. Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend jedoch noch nicht beendet. Das rechnerische Korrekturpotenzial reicht zunächst bis 61,15 Euro und im weiteren Verlauf sogar bis 54,45 Euro. Deshalb könnte die Aktie für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, weiterhin interessant bleiben.

Eine spürbare Verbesserung des Chartbildes würde sich dagegen erst oberhalb von 87,85 Euro ergeben. In diesem Fall könnte anschließend auch ein erneuter Anstieg in Richtung der 100,00-Euro-Marke wahrscheinlicher werden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 67,70 Euro

Kursziele : 61,15 und 54,45 Euro

Renditechance via DN3SVS : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siltronic AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9MEC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,20 - 2,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,0263 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 51,0263 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,25 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3SVS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,33 - 2,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 96,1862 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 96,1862 Euro akt. Kurs Basiswert: 72,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 54,45 Euro Hebel: 3,06 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.