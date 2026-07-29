DAX hat sich festgefahren

Bis zur Bekanntgabe des Fed-Zinsentscheids um 20:00 Uhr (MEZ) dürfte der DAX seine schwankungsreiche Seitwärtsbewegung zwischen 25.300 und 25.560 Punkten fortsetzen. Danach könnten neue Impulse den Markt in Bewegung bringen.

Sollten die Energiepreise auch langfristig niedrig bleiben, könnte das den Druck auf die Zentralbanken verringern, die Zinsen weiter anzuheben. Das würde die Stimmung an den Aktienmärkten zusätzlich verbessern. US-Präsident Trump hat eine weitere Eskalation des Konflikts mit dem Iran vorerst gestoppt. Hintergrund sind diplomatische Bemühungen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus sowie Diskussionen über die Folgen sinkender Munitionsbestände, wie aus Kreisen der US-Regierung bekannt wurde.

Aus technischer Sicht spricht weiterhin einiges für eine positive Entwicklung. So ist die Kurslücke zwischen 25.099 und 25.107 Punkten nach wie vor offen – ein Signal, das von vielen Marktbeobachtern als Hinweis auf weiteres Aufwärtspotenzial gewertet wird. Dadurch könnte der DAX schon bald die Rekordstände bei 25.900 Punkten erreichen. Erst wenn diese Marke nachhaltig überschritten wird, rückt das nächste größere Kursziel bei 27.500 Punkten in den Fokus.

Auf der Unterseite bleibt dagegen der 200-Tages-Durchschnitt (rote Linie) bei 24.304 Punkten eine wichtige Unterstützung. Fällt der DAX darunter, könnte dies den Weg in Richtung 23.000 Punkte ebnen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.464 Punkten

VDAX signalisiert erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 38 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 58 - Buy MACD: 61 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.101 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.700 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - DAX attackiert Jahreshoch - Inverse SKS-Formation wieder im Spiel! - USA-Iran-Konflikt dauert an! Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech mit weiteren Verlusten! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (24. Juli 2026): Bei 18,81% (steigend) (Vortag: 18,36%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.250 Punkten. Kursziel bei 25.900 Punkten - NEU! 2. Stop-Sell-Order unter 24.670 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.935 Punkten. Kursziel bei 24.246 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3BJU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,15 - 10,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.553,78 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.553,78 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.464,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.900 Punkte Hebel: 25,17 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9B0N Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,96 - 7,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.316,16 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.316,16 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.464,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 31,98 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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