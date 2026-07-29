Potenzieller Kaufbereich erreicht

Genau dieser Kursbereich wurde bereits zuvor als mögliche Auffangzone identifiziert. Dafür sprechen mehrere technische Faktoren: Neben der horizontalen Unterstützung verläuft dort auch das 38,2 % Fibonacci-Retracement, das von vielen Marktteilnehmern ebenfalls als wichtige Orientierungsmarke angesehen wird.

Belastet wird der Sektor unter anderem durch die Sorge vor einem verschärften Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten, weiter steigenden Chippreisen sowie sinkenden Investitionen in Rechenzentren. Die Aixtron-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch Ende Juni zeitweise 46 Prozent an Wert verloren und ist bis in den Bereich ihres 200-Tage-Durchschnitts sowie einer wichtigen Unterstützung bei 34,08 Euro zurückgefallen.

Der Kursverlust von annähernd zwölf Prozent am Dienstag könnte dabei den Höhepunkt der jüngsten Verkaufswelle markiert haben. Sollte sich die Aktie nun stabilisieren, wären auf der Oberseite zunächst Kursziele bei 38,23 Euro und darüber bei 40,84 Euro denkbar. Im günstigsten Fall wäre anschließend sogar ein Anstieg bis 43,38 Euro möglich.

Fällt die Aktie jedoch nachhaltig unter den wichtigen Unterstützungsbereich von rund 33,00 Euro, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste aus technischer Sicht mit weiteren Kursverlusten bis 21,53 Euro gerechnet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 34,46 Euro

Kursziele : 38,23 und 43,38 Euro

Renditechance via DU8596 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8596 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,55 - 0,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28,8801 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 28,8801 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 43,38 Euro Hebel: 6,03 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3HGQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,29 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47,7224 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 47,7224 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,46 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,58 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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