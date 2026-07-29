Tocvan kündigt strategische Umstrukturierung des Managements an, um das Führungsteam an die Wachstums- und Produktionsziele anzupassen

Hermosillo, Mexiko – 29. Juli 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, strategische Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt zu geben. Diese Änderungen der Führungspositionen sollen die Managementaufgaben besser auf Tocvans raschen Fortschritt bei der Produktionsaufnahme auf dem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, abstimmen. Auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar wurden im Jahr 2026 bislang über 9.800 Meter gebohrt, wobei die Ergebnisse für über 6.400 Meter noch ausstehen. Parallel zu den Bohrarbeiten schreitet der Bau der vollständig genehmigten Pilotanlage voran, die im vierten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden soll.

Mit sofortiger Wirkung:

- Brodie Sutherland wurde zum Executive Chair ernannt. Herr Sutherland war zuvor als President und Chief Executive Officer tätig.

- Christopher Gordon wurde zum Chief Executive Officer ernannt. Herr Gordon war zuvor als Head of Corporate Development tätig.

- Rodrigo Calles-Montijo, der seit 2021 Board Director ist, wurde zum President ernannt.

„Diese Veränderungen verschaffen Tocvan eine klare, fokussierte Führungsstruktur, während wir den Übergang von der Exploration zur Entwicklung und Produktion vollziehen“, sagte Brodie Sutherland, Executive Chair. „Ich bin begeistert vom anhaltenden Wachstum des Unternehmens und der Gelegenheit, als Executive Chair die tägliche strategische Leitung zu übernehmen und gleichzeitig das talentierte Team zu unterstützen, das die tägliche Umsetzung vorantreibt. Da ich seit der Gründung des Unternehmens dabei bin, ist es besonders befriedigend zu sehen, wie Tocvan auf die Produktion zusteuert, und wir freuen uns darauf, diese nächste spannende Phase zu begleiten. Die jüngsten Neuzugänge von Anna Ladd-Kruger in das Board of Directors und Darin Wagner als Special Advisor stärken unsere Kompetenzen in den Bereichen Technik, Betrieb, Finanzen und Unternehmensführung zusätzlich.“