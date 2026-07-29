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    Mobilfunker O2 unter Druck - Hoffnung auf 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz um 11,1 Prozent auf rund 1,8 Mrd gesunken
    • 1100 Stellen sollen wegfallen etwa jeder sechste Job
    • Vertragskunden stiegen um 30.000 auf rund 32 Millionen
    Mobilfunker O2 unter Druck - Hoffnung auf 2027
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Talfahrt des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica setzt sich fort. Wie die Deutschlandtochter des spanischen Konzerns Telefónica in München mitteilte, sank der Umsatz im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,1 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Hauptgrund hierfür ist der Verlust des Großkunden 1&1 , der jahrelang das O2-Netz mitgenutzt und dafür Miete gezahlt hatte. Doch 2024 wechselte 1&1 zu Vodafone , bis Ende 2025 wurden rund 12 Millionen Handykunden auf das Vodafone-Netz umgebucht. Dadurch bekommt O2 weniger Geld in die Kasse.

    Das operative Ergebnis (Ebitda) von O2 sank im zweiten Quartal den Angaben zufolge um 7,2 Prozent auf rund 0,6 Milliarden Euro. Das im Vergleich zum heftigen Umsatzrückgang schwächere Minus liegt etwa an Sparmaßnahmen. Besonders stark waren die Einbußen beim Verkauf von Smartphones und anderen Endgeräten, dieser Geschäftsbereich sackte um etwa ein Viertel ab.

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    Jeder sechste Job soll gestrichen werden

    O2 Telefónica ist stark unter Druck, der langjährige Firmenchef musste gehen. Als neuer Mann kam Anfang dieses Jahres der Deutsch-Spanier Santiago Argelich Hesse ans Steuer. Er setzt auf ein hartes Sparprogramm. Noch dieses Jahr sollen 1100 Stellen wegfallen und damit etwa jeder sechste Job bei O2, zu Jahresbeginn hatte die Firma 6820 Vollzeitstellen. Die Beschäftigten sollen freiwillig gehen, etwa über Frühverrentungen und Abfindungen. Außerdem sollen 60 der 800 O2-Shops geschlossen werden.

    Für nächstes Jahr ist eine zweite Phase des Sparprogramms geplant, dann sollen die Kosten von Callcentern und im Vertrieb gedrückt werden - auch das über Jobkürzungen und andere Maßnahmen. Die Arbeitnehmerseite hat dem Vorhaben für dieses Jahr zähneknirschend zugestimmt, zugleich aber eine mangelhafte Strategie kritisiert und mehr Investitionen angemahnt.

    Das Management gibt sich zuversichtlich. Im Verlauf des kommenden Jahres werde man beim Umsatz und Betriebsergebnis wieder wachsen, sagte O2-Finanzchef Markus Rolle.

    Nebenstränge entwickeln sich positiv

    Mit etwas Optimismus lassen sich zarte Pflänzchen der Hoffnung aus dem jüngsten Zahlenwerk herauslesen. So ging das Wachstum der Mobilfunk-Vertragskunden weiter, im zweiten Quartal stieg deren Anzahl um 30.000 auf rund 32 Millionen. Konkurrent Vodafone hat im gleichen Zeitraum deutlich Kunden verloren.

    Auch beim Firmenkundengeschäft mit Sim-Karten für Maschinen - etwa für Autos - legte O2 etwas zu. In diesem Segment ist die Firma aber längst nicht so stark wie die Deutsche Telekom und Vodafone./wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 20,50 auf Tradegate (29. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,33 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+45,03 % bedeutet.





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