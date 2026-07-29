Vom Explorer zum Produzenten: Tocvan richtet das Management neu aus

Mit der heute angekündigten Neuordnung seines Managements sendet Tocvan Ventures Corp. ein klares Signal an den Kapitalmarkt: Das Unternehmen richtet seine Führungsstruktur konsequent auf die nächste Entwicklungsphase von Gran Pilar aus.

Während Gran Pilar den Übergang von einem erfolgreichen Explorationsprojekt hin zu einem Entwicklungs- und künftigen Produktionsprojekt vollzieht, wächst nun auch die Organisation mit den steigenden Anforderungen.

Nicht die handelnden Personen stehen dabei im Mittelpunkt, sondern die veränderten Anforderungen an das Unternehmen. Mit zunehmendem Projektfortschritt verändern sich auch die Anforderungen an das Unternehmen: Von der erfolgreichen Exploration über Projektentwicklung und Pilotproduktion bis hin zur Vorbereitung eines künftig kommerziellen Minenbetriebs.

Die Veränderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen operativ in einer außergewöhnlich dynamischen Phase befindet. Im Jahr 2026 wurden bereits mehr als 9.800 Bohrmeter abgeschlossen. Für über 6.400 Bohrmeter stehen die Laborergebnisse noch aus, wie heute bekannt wurde. Gleichzeitig schreitet der Bau der vollständig genehmigten Pilotanlage weiter voran, deren Inbetriebnahme für das 4. Quartal vorgesehen ist.

Bereits diese Kombination aus intensiver Exploration, Projektentwicklung und dem Bau der Pilotmine verdeutlicht, dass Tocvan heute ganz andere Anforderungen bewältigen muss als noch vor wenigen Jahren. Genau darauf reagiert nun auch die neue Führungsstruktur.

Brodie Sutherland

Brodie Sutherland steigt zum Executive Chairman auf

Brodie Sutherland übernimmt künftig die Rolle des Executive Chairman und bleibt damit an der Spitze des Unternehmens. Er bleibt dem operativen Tagesgeschäft weiterhin eng verbunden, legt seinen Schwerpunkt künftig jedoch stärker auf die strategische Ausrichtung und die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens.

In seiner ersten Stellungnahme beschreibt Sutherland selbst die Beweggründe für diesen Schritt:

„Diese Veränderungen schaffen für Tocvan eine klare und fokussierte Führungsstruktur, während wir den Übergang von der Exploration zur Projektentwicklung und Produktion vollziehen. Ich freue mich auf das weitere Wachstum des Unternehmens und darauf, als Executive Chair die strategische Ausrichtung zu leiten und gleichzeitig das talentierte Team beim Tagesgeschäft zu unterstützen. Da ich seit der Gründung des Unternehmens dabei bin, ist es besonders erfüllend zu sehen, wie Tocvan sich Schritt für Schritt der Produktion nähert. Die jüngsten Verstärkungen unseres Teams durch Darin Wagner als Special Advisor sowie Anna Ladd-Kruger im Verwaltungsrat erweitern unsere Kompetenzen in den Bereichen Technik, Betrieb, Finanzen und Unternehmensführung zusätzlich.“

Diese Erklärung verdeutlicht, dass Sutherland seine langjährige Erfahrung künftig noch stärker auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren wird, ohne sich aus dem operativen Geschehen zurückzuziehen.

Dass er gleichzeitig weiterhin als Qualified Person (QP) sämtliche technischen Inhalte der heutigen Pressemitteilung verantwortet, unterstreicht zusätzlich, dass er auch künftig die geologische und technische Entwicklung des Unternehmens eng begleiten wird.

Eine solche Aufteilung der Führungsverantwortung ist bei nordamerikanischen Minenunternehmen häufig zu beobachten, wenn ein Projekt von der Exploration in die Entwicklungs- und Produktionsphase übergeht.

Die Veränderung ist daher weniger als Personalwechsel zu verstehen als vielmehr als Anpassung der Führungsstruktur an eine neue Unternehmensphase.

Christopher Gordon

Christopher Gordon übernimmt die Kapitalmarktstrategie

Christopher Gordon wurde zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt.

Seine ersten Worte zeigen bereits sehr deutlich, welchen Schwerpunkt er künftig setzen möchte:

„Es ist mir eine große Ehre, in dieser entscheidenden Phase die Rolle des Chief Executive Officer zu übernehmen. Tocvan hat bei Gran Pilar enorme Fortschritte erzielt, insbesondere mit der Weiterentwicklung der vollständig genehmigten Pilotanlage. Ich freue mich darauf, die Unternehmens- und Kapitalmarktstrategie zu führen, während wir durch den bevorstehenden Produktionsstart und das weitere Ressourcenwachstum erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen wollen.“

Bemerkenswert ist dabei, dass Gordon nicht über Geologie oder Bohrprogramme spricht, sondern gezielt die Unternehmens- und Kapitalmarktstrategie hervorhebt. Das passt hervorragend zu seinem bisherigen Werdegang im Bereich Corporate Development und Investor Relations. In den kommenden Jahren dürfte Tocvan verstärkt institutionelle Investoren und strategische Partner ansprechen. Genau hierfür bringt Gordon umfangreiche Erfahrung mit.

Diese Schwerpunktsetzung ist kein Zufall. Während in den vergangenen Jahren vor allem geologische Entdeckungen im Mittelpunkt standen, gewinnen mit dem Fortschreiten des Projekts Unternehmensentwicklung und institutionelle Kapitalmarktkommunikation zunehmend an Bedeutung.

Für Aktionäre bedeutet dies, dass sich Tocvan nicht nur operativ weiterentwickelt, sondern sich zugleich professionell auf die nächste Phase seiner Unternehmensentwicklung vorbereitet.

Rodrigo Calles-Montijo

Rodrigo Calles übernimmt die operative Verantwortung in Mexiko

Mindestens ebenso bedeutend erscheint die Ernennung von Rodrigo Calles-Montijo zum Präsidenten des Unternehmens.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im mexikanischen Minensektor übernimmt er künftig die Verantwortung für die operative Umsetzung sämtlicher Projekte in Mexiko. Kaum jemand kennt die Geologie, Genehmigungssituation und operativen Abläufe in Sonora so gut wie Calles. Seine Ernennung unterstreicht, welche Bedeutung Tocvan der praktischen Umsetzung der nächsten Projektphase beimisst.

Auch seine Stellungnahme zeigt klar, wo künftig sein Schwerpunkt liegen wird:

„Als Präsident werde ich meinen Schwerpunkt auf operative Exzellenz und die Weiterentwicklung unserer Projekte in Mexiko legen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Region und meiner umfassenden Kenntnis des Gran Pilar Projekts freue ich mich darauf, eine effiziente Umsetzung der nächsten Entwicklungsschritte voranzutreiben, während wir auf unsere erste Ressourcenschätzung, die Preliminary Economic Assessment (PEA) und den Übergang in die kommerzielle Produktion hinarbeiten.“

Gerade diese Aussage dürfte für Investoren besonders interessant sein. Erstmals nennt ein Mitglied des operativen Managements in einem Atemzug die nächsten großen Meilensteine des Unternehmens: Die erste Ressourcenschätzung, die PEA sowie den Übergang in die kommerzielle Produktion.

Die Organisation wächst mit dem Projekt

Noch vor wenigen Jahren bestand Tocvans Hauptaufgabe darin, durch Bohrprogramme möglichst große und hochgradige Gold- und Silberzonen nachzuweisen.

Heute haben sich die Prioritäten deutlich erweitert. Neben den laufenden Explorationsarbeiten müssen inzwischen gleichzeitig Genehmigungen umgesetzt, eine Pilotanlage errichtet, metallurgische Arbeiten abgeschlossen, wirtschaftliche Studien vorbereitet und Beteiligungssoptionen entwickelt werden.

Diese zunehmende Komplexität spiegelt sich nun auch in der neuen Organisationsstruktur wider. Während Brodie Sutherland die strategische Gesamtverantwortung übernimmt, konzentriert sich Christopher Gordon auf Unternehmensentwicklung und Kapitalmärkte, während Rodrigo Calles die operative Umsetzung in Mexiko steuert.

Statt sämtliche Verantwortung in einer Person zu bündeln, verteilt Tocvan die zentralen Aufgaben künftig auf 3 Führungspersönlichkeiten mit klar definierten Schwerpunkten: Strategie und langfristige Unternehmensentwicklung, Kapitalmarkt und Unternehmensführung sowie operative Umsetzung vor Ort in Mexiko. Eine derart spezialisierte Führungsstruktur ist häufig bei Minenunternehmen zu beobachten, die den Übergang von der Exploration zur Entwicklung und schließlich zur Produktion vollziehen.

Betrachtet man alle 3 Personalentscheidungen gemeinsam, wird deutlich, dass Tocvan nicht einfach Positionen neu besetzt hat. Vielmehr werden die Führungsaufgaben entsprechend den wachsenden Anforderungen eines Unternehmens neu verteilt, das sich zunehmend von der Exploration in Richtung Projektentwicklung und schließlich Produktion entwickelt.

Verstärkung des Managements setzt sich konsequent fort

Die heutige Neuorganisation ist zudem kein Einzelereignis. Bereits Anfang des Jahres hatte Tocvan sein Management gezielt verstärkt.

Mit Darin Wagner wurde ein erfahrener Geologe als Special Advisor gewonnen, während Anna Ladd-Kruger den Verwaltungsrat als unabhängige Direktorin mit zusätzlicher Finanz- und Governance-Expertise verstärkt.

Zusammen ergibt sich inzwischen ein Führungsteam, das geologische Kompetenz, operative Erfahrung in Mexiko sowie Kapitalmarkt- und Finanzierungsexpertise miteinander verbindet.

Mit dem Aufbringen der letzten Tonschicht erreicht der Bau des Beckens den vorletzten Meilenstein. Im nächsten Schritt wird die Gummierung (Geomembran) installiert. Anschließend erfolgt die technische Abnahme.

Fazit

Die kommenden Meilensteine dürften zunehmend von Themen wie der ersten Ressourcenschätzung, einer PEA, der Pilotproduktion sowie der weiteren Projektentwicklung geprägt sein.

Mit der neuen Führungsstruktur schafft das Unternehmen hierfür eine klare Arbeitsteilung und stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsphase.

Für Investoren ist dies ein positives Signal. Während in den kommenden Wochen und Monaten zahlreiche Bohrergebnisse erwartet werden und der Bau der Pilotanlage weiter voranschreitet, schafft Tocvan bereits heute die organisatorischen Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsphase.

Die heutige Management-Neuordnung ist deshalb weit mehr als eine bloße personelle Veränderung. Nicht die Personen haben sich verändert – vielmehr haben sich die Anforderungen an das Unternehmen verändert. Die Führungsstruktur folgt nun konsequent dem Entwicklungsstand von Gran Pilar. Sie spiegelt den Wandel wider, den Gran Pilar derzeit selbst durchläuft: Vom Explorationsprojekt hin zu einem Entwicklungsprojekt mit Pilotproduktion, Ressourcenschätzung und wirtschaftlichen Studien.

Wenn Tocvan seinen bisherigen Kurs erfolgreich fortsetzen wird, sollte sich diese strategische Neuausrichtung rückblickend als ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg vom Explorer zum Produzenten erweisen.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,63 CAD (28.07.2026)

Marktkapitalisierung: 50 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,39 EUR (28.07.2026)

Marktkapitalisierung: 31 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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