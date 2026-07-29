SK Hynix enttäuscht trotz Rekordgewinn – Aktie bricht zweistellig ein

Umsatz und Gewinn wachsen explosionsartig – bleiben aber unter den Prognosen

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix hat im zweiten Quartal zwar den höchsten operativen Gewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt, die Erwartungen der Finanzmärkte jedoch verfehlt. Die Aktie verlor im südkoreanischen Handel zeitweise mehr als 13 Prozent und setzte damit ihre jüngste Schwächephase fort.

Im Zeitraum von April bis Juni erzielte SK Hynix einen Umsatz von 79,32 Billionen Won, was einem Anstieg von 257 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten allerdings mit rund 84 Billionen Won gerechnet.

Noch beeindruckender entwickelte sich der operative Gewinn. Dieser sprang auf 60,54 Billionen Won, nachdem im Vorjahresquartal lediglich 9,2 Billionen Won erzielt worden waren. Dennoch blieb auch dieser Wert unter der Konsensschätzung von 64 Billionen Won.

Unter dem Strich erhöhte sich der Nettogewinn auf 93,92 Billionen Won, mehr als das 13-Fache des Vorjahreswertes. Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei außerordentliche Bewertungserträge und Gewinne aus Beteiligungen in Höhe von über 63 Billionen Won, die unter anderem mit dem Verkauf der Beteiligung am japanischen NAND-Hersteller Kioxia zusammenhängen dürften.

Verzögerte HBM4-Auslieferungen bremsen Umsatzentwicklung

Analysten führen die Ergebnisenttäuschung vor allem auf langsamer als erwartete Auslieferungen der neuen HBM4-Speicherchips zurück. Dadurch verschob sich ein Teil der Umsatzrealisierung auf das nächste Quartal.

Hinzu kam, dass besonders moderne Hochleistungsspeicher geringere Preissteigerungen verzeichneten als klassische DRAM-Produkte. Da SK Hynix stärker im HBM-Segment engagiert ist als viele Wettbewerber, fiel die Preisentwicklung dort weniger positiv aus als vom Markt erwartet.

Das Unternehmen erklärte zudem, dass Verzögerungen bei einigen hochentwickelten Produkten die Preisentwicklung im DRAM-Geschäft belastet hätten.

KI-Nachfrage bleibt laut Unternehmen ungebrochen

Trotz der heftigen Börsenreaktion zeigt sich das Management optimistisch. Nach Angaben von Präsident Song Hyun-jong übersteigt die Nachfrage großer Kunden weiterhin das derzeit verfügbare Angebot.

Vor allem Betreiber großer Rechenzentren und Cloud-Anbieter würden weiterhin zusätzliche Speicherkapazitäten nachfragen. Das Unternehmen betonte, dass die Investitionen der großen Technologiekonzerne inzwischen zunehmend durch laufende Einnahmen aus KI-Diensten finanziert würden und nicht ausschließlich auf Zukunftserwartungen basierten.

SK Hynix rechnet mit weiterem Wachstum im zweiten Halbjahr

Für das dritte Quartal erwartet der Speicherchip-Hersteller ein weiteres Wachstum sowohl im DRAM- als auch im NAND-Geschäft.

Im DRAM-Segment rechnet das Unternehmen mit einem Bitwachstum von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im NAND-Bereich wird ein Anstieg der ausgelieferten Speichermenge im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet. Treiber sollen insbesondere die steigenden Verkäufe von Enterprise-SSDs sowie modernen NAND-Speicherchips mit 321 Layern sein.

Für das Gesamtjahr prognostiziert das Unternehmen ein Wachstum der weltweiten DRAM-Nachfrage im mittleren 20-Prozent-Bereich sowie einen Anstieg der NAND-Nachfrage im hohen Zehnprozentbereich.

Rekordinvestitionen trotz wachsender Zweifel am KI-Boom

Ungeachtet der aktuellen Marktunsicherheit plant SK Hynix, seine Investitionen deutlich auszuweiten. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit Investitionsausgaben im hohen 40-Billionen-Won-Bereich, nachdem 2025 noch 30,2 Billionen Won investiert worden waren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 842EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.





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