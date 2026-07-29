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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Bank steigen - JPMorgan: 'Auf ganzer Linie stark'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Aktie vor Ausbruch bei 31 Euro
    • Kurs vorbörslich gestiegen auf 31,50 Euro
    • Zielmarke das Monatshoch bei knapp 33 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Bank steigen - JPMorgan: 'Auf ganzer Linie stark'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank könnten am Mittwoch den Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung um die Marke von 31 Euro nach oben versuchen.

    Nach der Quartalsbilanz des Geldhauses stieg der Kurs im vorbörslichen Handel um knapp zwei Prozent auf 31,50 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Die nächste Zielmarke dürfte das Hoch vom Monatsanfang bei knapp 33 Euro sein.

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    Die Zahlen seien "auf ganzer Linie stark", lautete das erste Fazit von Kian Abouhossein von JPMorgan. Außer im Vermögensmanagement habe die Bank die Konsensschätzungen in allen Geschäftsfeldern übertroffen.

    Im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren habe sie besser abgeschnitten als die US-Konkurrenz. Das Investmentbanking rage heraus./bek/zb

    Deutsche Bank

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    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 31,68 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,66 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -0,85 %/+27,03 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Verkaufstendenzen der Deutsche‑Bank‑Aktie, getrieben von wiederkehrenden Skandalen und Hausdurchsuchungen, Sorgen um Corporate Governance (Varta‑Vorfall, Konsortiumsstruktur), Altlasten wie Postbank und Steuervorwürfe. Das belastet Bewertung und Sentiment, führt zu hoher Volatilität und widersprüchlichen Kurszielen (um 34 €, Hoffnung ~40 €, Befürchtung ~20 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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