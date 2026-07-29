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    Bremer CDU-Chef

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    Parteimitglieder unzufrieden mit Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Bremens CDU-Chef Strohmann warnt vor Unzufriedenheit
    • Strohmann kritisiert Merz wegen schlechter Erklärungen
    • Er unterstützt Schuster und lehnt Kanzlerwechsel ab
    Bremer CDU-Chef - Parteimitglieder unzufrieden mit Merz
    Foto: Siarhei - 356130783

    BREMEN/BERLIN (dpa-AFX) - Bremens CDU-Chef Heiko Strohmann warnt vor wachsender Unzufriedenheit in der eigenen Partei. "Ich will nicht sagen, dass wir eine katastrophale Stimmung haben. Aber es geht schon in diese Richtung", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit dem "Tagesspiegel". "Viele Mitglieder sind unzufrieden mit dem Kanzler."

    Strohmann kritisiert, dass Merz viele Parteimitglieder nicht mitnehme. "Er erklärt seine Politik zu wenig", sagte der Bremer Politiker. "Ich wünsche mir, dass Friedrich Merz in seinem Urlaub in sich geht." Von einem Kanzlerwechsel halte er hingegen nichts. "Das ist Mumpitz."

    Erst am Montag hatte Strohmann den Kanzler in einer Sitzung des Bundesvorstands scharf kritisiert. "Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei", warf er Merz nach eigenen Angaben an den Kopf. Strohmann stellte sich mit seiner Aussage hinter den Parteikollegen Armin Schuster aus Sachsen, der die mangelnde Vertretung Ostdeutschlands im Bundeskabinett angekreidet hatte./miu/DP/mis






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