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    Bergbaukonzern Rio Tinto steigert Gewinn deutlich - Kupferpreis hilft

    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigtes Ebitda steigt um 28 Prozent auf 14,8 Mrd
    • Konzernergebnis steigt 47 Prozent auf 6,7 Mrd
    • Zwischendividende steigt 43 Prozent auf 2,11 Dollar
    Bergbaukonzern Rio Tinto steigert Gewinn deutlich - Kupferpreis hilft
    Foto: Rick Bowmer - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr dank gestiegener Rohstoffpreise wie etwa für Kupfer deutlich mehr Gewinn erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28 Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn noch deutlicher um 47 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Dollar (knapp 5,9 Mrd Euro). Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf rund 31 Milliarden Dollar.

    Von dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Zwischendividende wurde um 43 Prozent auf 2,11 Dollar je Aktie angehoben. An der Börse in Sydney legte die Aktie um 4,4 Prozent zu.

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    Konzernchef Simon Trott will den Bergbauriesen indessen noch profitabler machen. So sollen die Bemühungen zur Kostensenkung und zur Steigerung des freien Barmittelflusses deutlich intensiviert werden. Dazu beitragen sollen auch der Verkauf von Randbereichen.

    Der Unternehmenslenker hat bislang Einsparungen von 870 Millionen Dollar erzielt und das Ziel bis Jahresende auf 1,8 Milliarden Dollar angehoben. Langfristig strebt Rio Tinto jährliche Einsparungen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar an./err/nas/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 82,81 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +4,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,99 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 82,00GBP was eine Bandbreite von -24,78 %/+1,11 % bedeutet.





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