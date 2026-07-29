DAX weiter stabil auf hohem Niveau – SK Hynix enttäuscht mit Ausblick

An den Börsen in Asien reagierten die Anleger prompt. Die bereits angeschlagenen Technologiewerte setzten ihre massive Kurskorrektur fort, wobei das negative Momentum durch die Nachrichten aus dem Nahen Osten beschleunigt wurde. Die Investoren trennen sich weiter von Halbleiteraktien, da sie starke Zweifel an der Fortsetzung des KI-Zyklus haben. Immer höhere Investitionssummen lassen sie nachdenklich werden, und sie bauen Aktienpositionen ab und nehmen einige der Kursgewinne der vergangenen Monate mit.

Nach Medienberichten soll es zu mehreren Angriffen auf US-Militärbasen gekommen sein. Die Lage in diesem Konflikt bleibt verworren und unübersichtlich. In einer ersten Reaktion stiegen die Rohölpreise an und die Nordseesorte Brent notiert wieder über 86 US-Dollar pro Barrel.

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Zudem hat die Jahresprognose des südkoreanischen Halbleiterwertes SK Hynix die Erwartungen verfehlt und zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Die Aktien selbst verlieren zum Ende des Handels mehr als elf Prozent, rutschen in der Spitze aber fast 20 Prozent ab.

Der heutige Handelstag dürfte ohnehin ein sehr spannender werden. Neben den Zahlen der Deutschen Bank werden am Abend nach US-Börsenschluss Microsoft und Meta Bilanz und Ausblick vorlegen. Zusätzlich wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed für Aufmerksamkeit sorgen. Der DAX dürfte sich in diesem Umfeld schwertun, die Kursmarke von 25 500 Punkten überwinden zu können. Aus technischer Sicht liegt die heutige Handelsspanne deshalb zwischen 25 000 und 25 450 Punkten.

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