Tocvan richtet das Management neu aus

Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Neue Führungsstruktur folgt den wachsenden Anforderungen der nächsten Unternehmensphase

Mit der heute angekündigten Neuordnung seines Managements sendet Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) ein klares Signal an den Kapitalmarkt: Das Unternehmen richtet seine Führungsstruktur konsequent auf die nächste Entwicklungsphase von Gran Pilar aus.

Während Gran Pilar den Übergang von einem erfolgreichen Explorationsprojekt hin zu einem Entwicklungs- und künftigen Produktionsprojekt vollzieht, wächst nun auch die Organisation mit den steigenden Anforderungen.

Nicht die handelnden Personen stehen dabei im Mittelpunkt, sondern die veränderten Anforderungen an das Unternehmen. Mit zunehmendem Projektfortschritt verändern sich auch die Anforderungen an das Unternehmen: Von der erfolgreichen Exploration über Projektentwicklung und Pilotproduktion bis hin zur Vorbereitung eines künftig kommerziellen Minenbetriebs.

Die Veränderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Unternehmen operativ in einer außergewöhnlich dynamischen Phase befindet. Im Jahr 2026 wurden bereits mehr als 9.800 Bohrmeter abgeschlossen. Für über 6.400 Bohrmeter stehen die Laborergebnisse noch aus, wie heute bekannt wurde. Gleichzeitig schreitet der Bau der vollständig genehmigten Pilotanlage weiter voran, deren Inbetriebnahme für das 4. Quartal vorgesehen ist.

Bereits diese Kombination aus intensiver Exploration, Projektentwicklung und dem Bau der Pilotmine verdeutlicht, dass Tocvan heute ganz andere Anforderungen bewältigen muss als noch vor wenigen Jahren. Genau darauf reagiert nun auch die neue Führungsstruktur.

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Unternehmensdetails

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Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,39 EUR (28.07.2026)

Marktkapitalisierung: 31 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

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