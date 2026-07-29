Nordex-Aktie: Wer jetzt nicht zugreift, will einfach nicht gewinnen!

Der vor 3 Wochen übermittelte starke Auftragseingang hatte bereits vermuten lassen, dass Nordex im abgelaufenen Quartal erneut ein starkes Wachstum verzeichnet haben dürfte, denn mit den Auftragseingängen waren auch die pro Megawattstunde erzielten Verkaufspreise gestiegen .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jetzt hat das Unternehmen diese Vermutungen mit seinen am Mittwochmorgen vorgelegten Geschäftszahlen bestätigt – bei Nordex läuft es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Dementsprechend stark gefragt ist jetzt die Aktie, die auf einen Befreiungsschlag dringend angewiesen war.

... jetzt hat Windkraftanlagenhersteller Nordex sie geliefert!

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 16,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf gesteigerte Produktionszahlen zurückzuführen, denn die ausgelieferte Leistung kletterte von 1.586 Megawatt auf 1.953 Megawatt und damit um 23,1 Prozent.

Bei den Installationen gab es einen erheblichen Einbruch von 1.959 Megawatt auf 1.168 Megawatt. Nordex begründete das mit dem "regionalen Mix" und "rotorblattbedingten Verschiebungen", nachdem es hier zu einem Produktionsrückgang von 466 auf 367 Einheiten gekommen war.

Starke operative und finanzielle Verbesserungen

Ungeachtet dieser operativen Herausforderungen hat sich Nordex auch auf der Ertragsseite deutlich steigern können. Die EBITDA-Marge kletterte von 5,8 auf 10,3 Prozent, das hatte einen gewaltigen Anstieg des operativen Gewinns von 108,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf jetzt 223,8 Millionen Euro zur Folge. Auch das Periodenergebnis legte von 31,0 auf 111,5 Millionen Euro deutlich zu.

Auch der Auftragseingang entwickelte sich anhaltend stark. Hier kam es zu einem Wachstum von 32,2 Prozent auf 3.054 Megawatt und einem Gesamtauftragswert von 3,0 Milliarden Euro nach 2,2 Milliarden Euro vor 12 Monaten. Insgesamt verfügt das Unternehmen hetzt über Buchungen im Wert von 18,4 Milliarden Euro, wovon 11,6 Milliarden Euro auf den Projekt- und 6,8 Milliarden Euro auf den Servicebereich entfallen.

Die Absatzpreise entwickelten sich gegenüber dem Vorjahresquartal konstant. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung betrug im abgelaufenen Quartal 0,97 Millionen Euro. Das unterstreicht die verbesserte Ausführungsqualität im operativen Geschäft. Der freie Cashflow legte um 13,4 Prozent auf 164,6 Millionen Euro zu, wodurch die Eigenkapitalquote auf 20,6 Prozent stieg.

Aktie startet durch, Rebound an der 200-Tage-Linie

Seit ihren Mehrjahreshochs Ende April befindet sich die Nordex-Aktie in einer Korrekturbewegung. Die hatte sich in den vergangenen Tagen verschärft, denn gemeinsam mit Energieversorgern geriet das Papier in den Abwärtssog des implodierenden KI-Trades. Dadurch wurde am Dienstag kurzzeitig die 200-Tage-Linie unterschritten, wenngleich diese zum Handelsschluss verteidigt werden konnte.

Nach der Vorlage der Geschäftszahlen stößt die Aktie am Mittwochmorgen auf großes Kaufinteresse. In der Vorbörse legte Nordex um bis zu 6 Prozent zu, in den regulären Handel startete sie dann mit einem Plus von 3 Prozent, konnte dieses jedoch rasch ausbauen. Damit deutet jetzt alles auf eine erfolgreiche Verteidigung der 200-Tage-Linie hin, was den Käuferinnen und Käufern neues Vertrauen schenken und zu einer nachhaltigen Gegenbewegung führen dürfte.

Fazit: Wer jetzt nicht zugreift, könnte es später bereuen!

Die Erwartungen einer in den kommenden Jahren stark steigenden Energienachfrage kommt bei Nordex an. Sowohl der Auftragseingang als auch die Margenentwicklung sind anhaltend stark, was dem Unternehmen deutlich verbesserte Finanzergebnisse und neben hohen Gewinnen auch starke Barmittelzuflüsse beschert. Kurzum: Nordex liefert endlich das, was Investoren jahrelange vermissen ließen, und wird dafür entsprechend belohnt.

Charttechnisch ist mithilfe der Gewinne vom Mittwochvormittag ein Rebound an der 200-Tage-Linie zu erwarten, was in eine nachhaltige Erholung münden dürfte – auch weil das Unternehmen mit einem KGVe von 18,4 für 2026 und von 15,1 für 2027 angesichts der anhaltend guten Geschäftsentwicklung mehr als fair bewertet ist. Wer auf die Chance zum Einstieg in das Papier gewartet hat: Hier ist sie!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 38,82EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.

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