Ford hebt Jahresprognose nach Gewinnüberraschung an – Aktie legt nachbörslich zu

Die Ford-Aktie legte im nachbörslichen Handel 5,4 Prozent zu, nachdem sie den regulären Handel mit 1,91 Prozent Kursplus bei 14,96 US-Dollar schloss.

Ford hat die Wall Street mit einem überraschend starken zweiten Quartal überzeugt und daraufhin seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Obwohl der US-Autobauer einen Umsatzrückgang sowie einen hohen Nettoverlust aufgrund milliardenschwerer Sondereffekte verbuchte, lagen die bereinigten Ergebnisse deutlich über den Erwartungen der Analysten.

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Gewinn übertrifft Erwartungen

Im zweiten Quartal erzielte Ford einen bereinigten Gewinn je Aktie von 42 Cent und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 35 Cent deutlich.

Der Automotive-Umsatz belief sich auf 44,89 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Markterwartungen von 45,86 Milliarden US-Dollar. Einschließlich der Finanzsparte erzielte der Konzern einen Gesamtumsatz von 48,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Trotz des Umsatzrückgangs entwickelte sich das operative Geschäft robuster als erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit fast 20 Prozent über dem Vorjahreswert.

Jahresprognose erneut angehoben

Besonders positiv wurde an der Börse die Anhebung des Ausblicks aufgenommen.

Ford erwartet nun für das Gesamtjahr 2026 ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 10 und 11 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte der Konzern eine Spanne von 8,5 bis 10,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Auch beim bereinigten Free Cashflow zeigt sich Ford optimistischer. Statt bislang 5 bis 6 Milliarden US-Dollar rechnet das Unternehmen nun mit 6 bis 7 Milliarden US-Dollar.

Ein Teil dieser Verbesserung ist auf eine frühere als erwartete Rückerstattung von rund 500 Millionen US-Dollar aus zuvor angekündigten Zollausgleichszahlungen zurückzuführen.

Milliardenverlust durch Sonderbelastungen

Unter dem Strich schrieb Ford im zweiten Quartal dennoch einen Nettoverlust von 1,3 Milliarden US-Dollar. Verantwortlich dafür waren nahezu ausschließlich einmalige Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar.

Den größten Anteil machte eine Abschreibung von 3,6 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Batterie-Joint-Ventures BlueOval SK mit dem südkoreanischen Partner SK On aus.

Hinzu kamen weitere 500 Millionen US-Dollar, nachdem Ford ein geplantes Elektrofahrzeugprogramm eingestellt hatte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.





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