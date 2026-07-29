🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE

    Protein-Hype

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Danone verdient mehr - Wachstum übertrifft Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Proteinreiche Joghurts und angereicherte Getränke treiben
    • Vergleichbarer Umsatz stieg um 4,2 Prozent im Quartal
    • Konzernchef straffte Portfolio und fokussierte Wachstum
    Protein-Hype - Danone verdient mehr - Wachstum übertrifft Erwartungen
    Foto: 4kclips - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach proteinreichen Joghurts sowie angereicherten Getränken für ältere und kranke Menschen hat das Geschäft des Lebensmittelkonzerns Danone im zweiten Quartal angetrieben. Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,2 Prozent, wie der Hersteller von unter anderem Activia-Joghurts am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Damit wuchs das Unternehmen stärker als von Analysten erwartet.

    Im ersten Halbjahr kletterten die Erlöse um etwas mehr als ein Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 3,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente Danone mit knapp 1,2 Milliarden Euro 13 Prozent mehr. Die Prognose mit einem erwarteten vergleichbaren Wachstum von drei bis fünf Prozent für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Danone SA!
    Short
    77,86€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 13,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    64,33€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konzernchef Antoine de Saint-Affrique hat Danone in den vergangenen Jahren umgekrempelt, indem er sich von weniger rentablen Geschäftsbereichen trennte und in wachstumsstärkere Bereiche expandierte - etwa bei proteinreichen Milchprodukten und Nahrung für Krebspatienten.

    Der Aufstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion hat zudem die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten angekurbelt./nas/lew/zb

    DANONE

    -4,13 %
    +6,35 %
    -0,25 %
    +5,88 %
    +8,84 %
    +26,89 %
    +25,53 %
    +7,85 %
    +348,87 %
    ISIN:FR0000120644WKN:851194
    DANONE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 73,00 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 47,37 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -10,38 %/+37,32 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Protein-Hype Danone verdient mehr - Wachstum übertrifft Erwartungen Die Nachfrage nach proteinreichen Joghurts sowie angereicherten Getränken für ältere und kranke Menschen hat das Geschäft des Lebensmittelkonzerns Danone im zweiten Quartal angetrieben. Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,2 Prozent, wie der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     