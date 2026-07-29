Gewinnmitnahmen bei DWS - RBC bemängelt Gebühren und Kosten

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 68,55 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,66 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -26,19 %/+8,54 % bedeutet.