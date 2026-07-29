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    AKTIE IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen bei DWS - RBC bemängelt Gebühren und Kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS-Aktien nach Rekordhoch auf 69,20 Euro gefallen
    • Rallye von 27% seit Jahresbeginn bis 72,45
    • Gewinn vor Steuern 9% unter Konsens, Kosten +4%
    AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen bei DWS - RBC bemängelt Gebühren und Kosten
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegenen Aktien der DWS könnten Anleger am Mittwoch "Kasse" machen und Gewinne einstreichen. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren sie dreieinhalb Prozent auf 69,20 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da hatten die Papiere nach einer Rally von 27 Prozent seit Jahresbeginn mit 72,45 Euro eine Höchstmarke erreicht.

    Analyst Ben Bathurst von der Bank RBC bemängelte in einer ersten Einschätzung deutlich niedrigere Gebühren des Vermögensverwalters sowie stärker als erwartet gestiegene Kosten. Letztere lägen um vier Prozent über der Markterwartung. Das im Verein mit schwachen Gebühren habe zur Folge, dass der Gewinn vor Steuern um neun Prozent hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./bek/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 68,55 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,66 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -26,19 %/+8,54 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursziele, Bewertung und Fundamentaldaten der DWS: Viele sind bullisch und sehen kurzfristig Marken bei 70/80 Euro und langfristig bis 100 Euro; Analysten heben Kursziele an. Die Marktkapitalisierung von ~14 Mrd. gilt als unterbewertet mit Potenzial auf 20–25 Mrd. Begründet wird das durch starkes AUM‑Wachstum, hohe Dividendenrendite (~5% plus mögliche Sonderdividende) und strategische Personalentscheidungen; vereinzelt wird gewarnt, der Kurs laufe der wirtschaftlichen Entwicklung voraus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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