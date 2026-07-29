AKTIE IM FOKUS
Gewinnmitnahmen bei DWS - RBC bemängelt Gebühren und Kosten
- DWS-Aktien nach Rekordhoch auf 69,20 Euro gefallen
- Rallye von 27% seit Jahresbeginn bis 72,45
- Gewinn vor Steuern 9% unter Konsens, Kosten +4%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegenen Aktien der DWS könnten Anleger am Mittwoch "Kasse" machen und Gewinne einstreichen. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren sie dreieinhalb Prozent auf 69,20 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Da hatten die Papiere nach einer Rally von 27 Prozent seit Jahresbeginn mit 72,45 Euro eine Höchstmarke erreicht.
Analyst Ben Bathurst von der Bank RBC bemängelte in einer ersten Einschätzung deutlich niedrigere Gebühren des Vermögensverwalters sowie stärker als erwartet gestiegene Kosten. Letztere lägen um vier Prozent über der Markterwartung. Das im Verein mit schwachen Gebühren habe zur Folge, dass der Gewinn vor Steuern um neun Prozent hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei./bek/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 68,55 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -6,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,93 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 13,66 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -26,19 %/+8,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Solange die Mehrheit der aktiven Wähler diese Art "Realpolitik" wählte und weiter wählen wird........wohl dem, der finanziell und auch geistig autark ist......
Die 2% Kapitalmarktquote WIRD einen Schub auslösen!
In gut 4 Wochen gibt es nur die 3 Euro Dividende. Dann also ex3 ; die Sonderdividende 4 Euro soll es erst in 2027 geben. Mit dann vielleicht auch erhöhter Dividende auf 3,50 / 4 Euro.....DWS kann mal getrost halten und liegen lassen...das verwaltete Vermögen in Fonds und ETF`s vermehrt sich automatisch , allein durch die vielen Sparpläne und laufenden Einzahlungen. Leider verdient DWS bei den ETF´s nicht sonderlich viel. Aber wenn die die Gebühren bei den ETF´s nur um 0,02 Prozentpunkte erhöhen klingelt es in der Kasse.....da macht es die Masse....