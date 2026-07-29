Eni will mehr Aktien zurückkaufen - Zweites Quartal überrascht positiv

So lief es im zweiten Quartal für die Italiener besser als erwartet. Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn wurde auf gut 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und fiel damit stärker aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Produktionsprognose für das laufende Jahr./lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,81 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 72,34 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -4,45 %/+30,29 % bedeutet.