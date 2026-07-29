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    Gewinnsprung mit Beigeschmack

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    BASF-Aktie springt an: Dieser Milliardengewinn hat einen Haken

    BASF stellt mehr Gewinn in Aussicht und kauft eigene Aktien zurück. Die Aktie legt zu, doch der Milliardensprung hängt stark am Carlyle-Deal – und Ludwigshafen zahlt den Preis.

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF erhöht Ausblick und startet Aktienrückkauf
    • Ergebnis explodiert durch Carlyle Verkaufsgewinn
    • Ludwigshafen erleidet stärksten Personalabbau seit 1954
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gewinnsprung mit Beigeschmack - BASF-Aktie springt an: Dieser Milliardengewinn hat einen Haken
    Foto: dpa-Bildfunk

    BASF hat Anlegern im zweiten Quartal gleich mehrere Gründe zum Zugreifen geliefert. Die Aktie legte kurz nach dem Handelsstart um rund 3 Prozent zu, nachdem der Chemiekonzern deutlich bessere Zahlen vorlegte und den Ausblick für 2026 anhob. Der Umsatz stieg im Quartal um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das EBITDA verbesserte sich von 1,3 auf 2,0 Milliarden Euro, vor Sondereinflüssen erreichte es 2,4 Milliarden Euro.

    Der größte Knall kam jedoch unter dem Strich. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen schoss auf 4,1 Milliarden Euro nach nur 79 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Ganz so einfach ist die Story aber nicht: Der Sprung wurde stark durch einen Veräußerungsgewinn von 3,9 Milliarden Euro vor Steuern aus der Coatings-Transaktion mit Carlyle getrieben. Auf Halbjahressicht stieg das den Aktionären zurechenbare Ergebnis nach Steuern auf 5,07 Milliarden Euro, nach 887 Millionen Euro im Vorjahr.

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    Auch operativ lief es besser. BASF profitierte von anziehender Nachfrage, höheren Preisen und einer besseren Auslastung der Anlagen in Ludwigshafen. Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt hatten Kunden dazu veranlasst, ihre Lager aufzufüllen. Gleichzeitig bleibt genau diese Lage ein Risiko: Die weitere Entwicklung hängt stark von den Spannungen am Persischen Golf ab.

    Während die Zahlen wieder Hoffnung machen, fährt BASF den Umbau mit harter Hand. Am Stammsitz Ludwigshafen sank die Zahl der Vollzeitstellen im Mai erstmals seit 1954 unter 30.000. Weltweit ging die Beschäftigtenzahl bis Ende Juni im Jahresvergleich um 14,4 Prozent auf rund 94.900 zurück. "Wir haben das Tempo noch einmal erhöht, um unsere Organisation schlanker und effizienter aufzustellen", sagte Vorstandschef Markus Kamieth.

    Der Konzern sieht sich beim Sparprogramm auf Kurs. Bis Jahresende sollen jährliche Einsparungen von rund 2,3 Milliarden Euro erreicht werden. Zugleich erwartet BASF für 2026 nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 6,9 und 7,7 Milliarden Euro, nach zuvor 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro. Dazu kommt ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Milliarde Euro, das im August starten soll. Im dritten Quartal will BASF außerdem Anleihen und Darlehen über 1,6 Milliarden Euro vorzeitig zurückzahlen.

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    Für Anleger ist BASF damit wieder interessanter. Der Konzern hebt die Ziele, kauft eigene Aktien zurück, baut Schulden ab und zeigt operativ mehr Leben. Doch der Neustart hat zwei Seiten: Der Gewinnsprung ist stark vom Carlyle-Deal geprägt, und der Umbau trifft den Traditionsstandort Ludwigshafen so hart wie seit Jahrzehnten nicht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 50,90EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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