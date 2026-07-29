AKTIE IM FOKUS
Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge
- Kurs auf Tradegate stieg um 2,5% auf 46 Euro am Mittwoch
- Verbleib in Handelsspanne zwischen 43 und 47 Euro
- Bereinigte operative Marge weit über Konsensprognose
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kurs des Sportwagenbauers Porsche AG dürfte am Mittwoch die Gewinne vom Vortag ausbauen. Auf Tradegate stiegen er um zweieinhalb Prozent auf 46 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit verblieben sie allerdings in der jüngsten Handelsspanne, die von 43 bis 47 Euro reicht.
Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen und Indikation des Mutterkonzerns VW zur Porsche AG habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies.
Der Automobilexperte attestierte den Stuttgartern allerdings eine starke Profitabilität im operativen Geschäft. Die bereinigte operative Marge im Automobilgeschäft liege deutlich über der Konsensprognose./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 74,16 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,55 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +6,87 %/+61,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
meine Strategie klappt. Die 40 hat mal wieder gehalten. Hab spott billig einen schönen KO long eingesackt